Chp Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay: "Hiç Karıştığımız Bir Olayla İlgili Hakkımızda İftira Atılıyor"

Mersin Mut Belediyesi’nin düzenlediği 1’inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde konuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildiği iddiasıyla AKP Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Günay ve iki partili hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, gözaltı kararlarıyla ilgili olarak "Gözaltına almam diyen savcı değiştirildi, başka bir savcıya verildi. Raporlarla oyn

(MERSİN) - Mersin Mut Belediyesi’nin düzenlediği 1’inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde konuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildiği iddiasıyla AKP Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Günay ve iki partili hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, gözaltı kararlarıyla ilgili olarak "Gözaltına almam diyen savcı değiştirildi, başka bir savcıya verildi. Raporlarla oynandı" dedi. Abdurrahman Günay ise “Hiç karıştığımız bir olayla ilgili hakkımızda iftira atılıyor. Bundan dolayı hakkımda gözaltı kararı verildi” diye konuştu.

İYİ Parti yönetimindeki Mut Belediyesi'nin düzenlediği 1’inci Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'nin tarım politikalarını eleştirdiği sırada iddiaya göre AKP Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, Yavaş'ın konuşmasına tepki gösterdi ve kürsüye doğru yürümek isteyince Yavaş'ın korumaları, AKP'li başkanı alandan uzaklaştırdı.

Cuma günü meydana gelen olayda, AKP ilçe başkanın alandan ayrıldıktan sonra hastaneye giderek darp raporu aldığı ve hem Mansur Yavaş'ın korumaları hem de CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ile CHP Gençlik Kolları Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusu dilekçesinde, Mansur Yavaş'ın korumalarının yanı sıra CHP Mut İlçe Başkanı Günay’ın AKP’li Çopur’u darp ettiği ileri sürüldü.

"Hakkımızda iftira atılıyor"

AKP İlçe Başkanı Adem Çopur'un suç duyurusu üzerine savcılık, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP üyeleri Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz'ı ifadeye çağırdı. İfadelerin verilmesinin ardından Günay ve ardından CHP ilçe başkanı ve iki partili serbest bırakıldı. Ancak soruşturma savcısı değiştirilmesinin ardından yeni savcı, CHP’li Günay ve iki partiliye gözaltı kararı verdi.

Partililer Mehmet Deveci ve Şuayip Yılmaz polis tarafından gözaltına alınırken, CHP Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve çok sayıda partili ile ilçe binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması açıklaması yaptı. Günay “Hiç karışmadığımız bir olayla ilgili hakkımızda iftira atılıyor. Bundan dolayı hakkımda gözaltı kararı verildi” dedi.

"Savcıyı değiştirdiler, gözaltını aldılar"

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, “Dünden beri bir tiyatro izliyoruz. Mut'un zeytinini tanıtmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı Mut'a getirmiştik. Maalesef bir arıza, kendi kendine hiçbir olay yokken, Mut'u tanıtmak yerine kendi kendini tanıtmaya çalıştı. Ne kimse onu darp etti, ne kimse ona vurdu. Ama bir sansasyon yaratmaya çalıştı. Daha sonra ihaleyi de CHP İlçe Başkanı’nın üzerine koymaya çalıştı. Savcıyı değiştirdiler, doktoru değiştirdiler, yapmadıklarını koymadılar. Ama biz de sonunda kadar Abdurrahman Başkanımızın yanındayız. Dün burada Abdurrahman Başkan karakola götürüldü, ifade verdi, serbest bırakıldı. Daha sonra savcıyı değiştirdiler, gözaltı kararını aldılar. Ama hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü biz Atatürk'ün partisiyiz. Omuz omuza bu süreci atlatacağız” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da “Türkiye'de bunlar ilk değil, son da değil. Bu bölgede artık yargının bağımsız olmadığı, iktidarın her şeyi değiştirebildiği görülüyor. İlçe başkanımızın olaya dahil olmadığı çok net görünmesine rağmen maalesef böyle bir karar sürecinde yer alıyoruz. Abdurrahman Başkanımızın hak etmediği bir durumla karşı karşıya gelmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Bir Hukuksuzluk Zinciri"

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise “AK Parti İlçe Başkanı olduğu sonradan öğrenilen bir kişi festivali kışkırtmak için bağırdı, çağrıldı, sahneye yürümeye çalıştı. Gözümüzün önündeki korumalar etrafını çevirdi sonrasında uzaklaştırıldı. Bu olay bir şekilde partimize yapıştırıldı. Görüyoruz ki planlanan bir şeymiş. Daha önce bu komplolara çok benzer bir olaylar yaşandı. Bunlara alışkınız ama alışamıyoruz. Çünkü burada bir hukuksuzluk zincirinin devamı gibi görünüyor. Dosyayı inceledik, bir delil yok. Başkanımızla ilgili delil yok. Şu an gözaltında olan Mehmet Başkanımızla ilgili bir delil yok, rapor yok. Ama sanki büyük bir olay varmış gibi gözaltı kararı verildi. Savcı değiştirildi. Gözaltına almam diyen savcı değiştirildi, başka bir savcıya verildi. Raporlarla oynandı. Hepsi gözümüzün önünde oluyor. Bunun hesabını soracağız. Hukuksuzluğun her zaman karşısındaydık. Türkiye'de iktidarın bu uygulamalarına karşı en büyük güç CHP'dir. Bunu gösterdik. Tekrar göstereceğiz” diye belirtti.

Günay, polis merkezindeki işlemlerin ardından partililerin tezahüratları arasında Mut Adliyesi’ne girdi.

Anka Haber Ajansı