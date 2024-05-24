Chp Myk Pazar Günü Yapılacak Emekli Mitinginden Sonra Toplanacak

Chp Myk Pazar Günü Yapılacak Emekli Mitinginden Sonra Toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 26 Mayıs Pazar günü ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında yapılacak.

(ANKARA)- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 26 Mayıs Pazar günü "'Büyük Emekli Mitingi'" sonrasında yapılacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "'Büyük Emekli Mitingi'" sonrasında Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanacak.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı ise 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. PM toplantısında, "'yerel seçimler ve CHP belediyeciliğine'" ilişkin değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.

Anka Haber Ajansı

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