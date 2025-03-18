Chp Myk Toplandı... “İmamoğlu'nun Diploması İptal Edilse Dahi Kampanya Sürecinden Geri Adım Atılmayacak”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ele alındı. İmamoğlu'nun diplomasının hukuken iptalinin mümkün olmadığını savunan CHP yönetimi, diploma iptal edilse dahi başlatılan kampanya sürecinden geri adım atmama kararı aldı. Buna göre ön seçim takvimi değiştirilmeyecek aksine kampanya süreci h

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ele alındı. İmamoğlu'nun diplomasının hukuken iptalinin mümkün olmadığını savunan CHP yönetimi, diploma iptal edilse dahi başlatılan kampanya sürecinden geri adım atmama kararı aldı. Buna göre ön seçim takvimi değiştirilmeyecek aksine kampanya süreci hızlandırılacak. Yargıdan çıkacak olası bir iptal kararına karşı hukuki süreçler işletilecek.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, güncel siyasi gelişmeler, CHP’nin ön seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu’nun lisans diplomasına yönelik başlatılan soruşturma, ön seçim hazırlıkları, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının AK Parti ile yaptığı görüşme ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre yükseköğrenimde denkliğin 2000’li yıllar itibarıyla uygulanmaya başladığını işaret eden kaynaklar, “İmamoğlu’nun sürecinde akademik olarak da hukuki olarak da sorun yok” değerlendirmesinde bulundu. Diplomanın iptalinin hukuken mümkün olamayacağını ileri süren kaynaklar, diplomanın iptal edilmesinin, infiale neden olacağını, böyle bir kararın Türkiye’de hukuk güvenliğinin kalmadığını ortaya koyacağını ifade etti. Kaynaklar, şunları söyledi:

“İdari kararlara itiraz süresi 60 gün”

“Diplomayı neye dayanarak iptal edecekler? Bu idari bir karardır. İdari kararlara yasal olarak itiraz süresi ise 60 gündür. Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalara konu edilen uygulaması üzerinden 30 küsur yıl geçmiş. İstanbul Üniversitesi, ‘Biz idari olarak hata yapmışız’ diyemez. Dese dahi, kazanılmış hak olduğu için iptal edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ama Türkiye’de hukuk ne yazık ki eğilip bükülebiliyor."

“Bu tartışma onlara yaramaz, İmamoğlu’nu daha da büyütür”

İmamoğlu’nun diplomasımın iptaline yönelik gündemin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten kurmaylar, “Türkiye’de diploması tartışılacak kişi İmamoğlu değil, başkasıdır" dedi. AK Parti ile CHP arasındaki makasın, diploma sürecinin ardından CHP lehine açıldığını belirten kurmaylar, “Bu tartışma onlara yaramaz. İmamoğlu’nu daha da büyütür. Son kamuoyu yoklamalarına göre, aramızda 3,5 puanlık fark var” diye konuştu.

“Kampanya sürecinden geri adım atılmayacak”

Alınan bilgilere göre İmamoğlu’nun lisans diploması iptal edilse dahi kampanya sürecinden geri adım atılmayacak. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim takvimi değiştirilmeden, kampanya süreci hızlandırılacak. CHP kurmaylarına göre parti, erken seçim talebini yükseltecek. Yargıdan çıkacak olası iptal kararından geri dönülmesi için hukuki süreçler işletilecek.

“İmamoğlu’nun halk buluşmalarında kullandığı dil toplumda karşılık buluyor”

İmamoğlu’nun İzmir’de başlayan halk buluşmalarına sadece CHP'lilerin katılmadığını belirten kurmaylar, kullanılan dilin toplumda karşılık bulduğunu belirterek, “İmamoğlu, doğrudan Erdoğan’ı hedef alıyor. Toplumdaki, ‘Erdoğan, yönetimden bağımsız bir lider’ algısı yıkılıyor. Türkiye’deki hemen her alanda kararlar, tek bir kişi tarafından alınıyor. O yüzden direkt eleştirilmesi etkili oluyor" yorumunu yaptı.

CHP yönetimi ön seçime büyük bir katılım bekliyor. 23 Mart’ta 1 milyondan fazla CHP’linin sandık başına gideceğini ifade eden partililer, İmamoğlu’nun kent turlarının partideki motivasyonu artırdığını kaydediyor.

İptal kararı sonrası hukuki süreç nasıl işleyecek?

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından hazırlanan bilgi notunda, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi durumunda hukuki sürecin nasıl işletileceğine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemeleri’nde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır. Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla ‘yargı tacizi’ olarak kategorik konumlandırılması nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de çift şeritli başvuru yapılacaktır.

Bu sürecin İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra, ‘Anayasa’yı ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan suç duyurularında bulunulacaktır."

Anka Haber Ajansı