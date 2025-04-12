Chp Myk Üyeleri Belli Oldu... Myk'ya İki Yeni İsim Girdi

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.

CHP PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplandı. PM toplantısı devam ederken MYK üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.

Özgür Özel tarafından önerilen ve PM tarafından onaylanan CHP Lideri Özel dışındaki 23 kişilik MYK listesi şöyle:

Selin Sayek Böke - Genel Sekreter

Ensar Aytekin - Yurtiçi Ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gül Çiftci Binici - Seçim Ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat - İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler Ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel - Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Namık Tan - Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz - Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç - Gençlik Ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe - Hazine Ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan - İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar - Kültür Ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun Okakın - Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem - Tarım Ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Anka Haber Ajansı