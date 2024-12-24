Chp Myk Ve Pm, 27 Aralık Cuma Günü, Yıl Sonu Değerlendirmesi Gündemiyle Toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yıl değerlendirmesi ve yeni yılın yol haritasını konuşmak üzere 27 Aralık Cuma günü toplanacak.

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yıl değerlendirmesi ve yeni yılın yol haritasını konuşmak üzere 27 Aralık Cuma günü toplanacak.

CHP MYK ve PM, partinin yıl boyunca yaptıklarını değerlendirmek üzere 27 Aralık Cuma günü, CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. CHP Lideri Özel başkanlığında yapılacak toplantılarda; 31 Mart yerel seçimleri, normaleşme adımları, yıl boyunca düzenlenen tematik mitingler, CHP’li belediyelerin çalışmaları, belediyelerin SGK prim borçları, yeni çözüm süreci tartışmaları, Suriye’deki son durum ve ekonomi başlığı altında asgari ücret, emekli maaşı ve alım gücü konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca 20 Aralık Perşembe günü, CHP’li 414 belediyenin karşılaştırmalı yıl sonu karneleri de tamamlandı. MYK ve PM toplantılarında, bu karneler üzerinden vatandaşın en memnun olduğu belediyeler büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde değerlendirilecek. Örnek uygulamaların yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği konuşulacak.

MYK ve PM’nin gündeminde, CHP’nin 2025 yılındaki yol haritası da olacak. Bu kapsamda; muhalefetteki etkililiğin artırılması, normalleşme, anayasa tartışmaları, düzenlenmesi planlanan tematik mitingler, il ziyaretleri, gölge bakanlıkların çalışmaları, partinin sokaktaki faliyetleri ve oluşturulan parti programı gibi konu başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı