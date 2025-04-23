Chp Nazilli İlçe Başkanlığı'ndan Çocuklara Türk Bayrağı Ve Pamuk Şeker İkramı

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması için kurdukları imza stantlarında çocuklara Türk bayrağı ve pamuk şeker ikramında bulundu.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması için kurdukları imza stantlarında çocuklara Türk bayrağı ve pamuk şeker ikramında bulundu.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, İstasyon Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurdukları imza stantlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı ve pamuk şeker ikram etti.

Çocuklar, 23 Nisan temalı boyama etkinliğiyle de keyifli anlar yaşadı.

23 Nisan Bayramı'na dair düşüncelerini paylaşan bir çocuk, "23 Nisan denince aklıma Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Atatürk, 23 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bu bayramı çocuklara armağan etti ve bugünü bayram ilan etti. Hiçbir çocuğun zarar görmemesini istiyorum. Yaşasın 23 Nisan! Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı