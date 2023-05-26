Chp Niğde İl Başkanı Adem: “Hiçbir Baskı Bizleri Yıldıramayacak. Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz”

Chp Niğde İl Başkanı Adem: “Hiçbir Baskı Bizleri Yıldıramayacak. Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz”

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, CHP’nin el ilanlarını duvarlara astığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek “Görüşmelerin neticesinde cumhurbaşkanına hakaretten tutulacağı söyleniyor. Bu bir suç unsuru değildir. Bu yapılanı şiddetle kınıyorum. Hiçbir baskı bizleri yıldıramayacak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, CHP’nin el ilanlarını duvarlara astığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek “Görüşmelerin neticesinde cumhurbaşkanına hakaretten tutulacağı söyleniyor. Bu bir suç unsuru değildir. Bu yapılanı şiddetle kınıyorum. Hiçbir baskı bizleri yıldıramayacak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı afişlerin duvarlara asılması gerekçesiyle bir kişinin bugün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Adem, şunları söyledi:

“Bu broşürleri arkadaşlarımız duvarlara astı diye bugün savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş. Bir arkadaşımıza gözaltı yapılmış. Arkadaşımız şu an hastaneye götürülüyor güvenlik güçleri tarafından. Sonra emniyette ifadesi alınıp savcılığa çıkarılacak. Görüşmelerin neticesinde cumhurbaşkanına hakaretten tutulacağı söyleniyor. Bu bir suç unsuru değildir. Bu yapılanı şiddetle kınıyorum. Hiçbir baskı bizleri yıldıramayacak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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