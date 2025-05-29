Chp Niğde Milletvekili Gürer: "İktidar, Yerli Hayvancılık Yapanı Desteklemek Yerine Çareyi İthalatta Arıyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ve et ithalatına ilişkin olarak, "Artan ahır giderleri ile yem, gübre ve enerji maliyetleri nedeniyle üretici dayanamaz hale geldi. Ancak iktidar, yerli hayvancılık yapanı desteklemek yerine çareyi ithalatta arıyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ve et ithalatına ilişkin olarak, "Artan ahır giderleri ile yem, gübre ve enerji maliyetleri nedeniyle üretici dayanamaz hale geldi. Ancak iktidar, yerli hayvancılık yapanı desteklemek yerine çareyi ithalatta arıyor" dedi.

Gürer, 2010'da başlayan hayvan ve et ithalatının Türkiye'de hayvancılığa zarar verdiğini ve 3 yıl içinde ithalatın biteceği söylenmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Gürer, "O üç yıl hiç gelmedi ve tam gaz hayvan ithalatı devam ediyor. 2025'in ilk 3 ayında 345 bin 240 baş sığır ithal edildi ve bu ithalat için 532 milyon 432 bin 82 dolar ödendi" diye konuştu.

"Hayvan ve et ithalatında 12 milyar dolar dövizimiz gitti"

Verilerin hayvancılık sektörünün ithalata bağımlı hale geldiğini gösterdiğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

"2018'in ilk üç ayında 329 bin 404 adet sığır ithal edilmişti. Ak Parti iktidarı, kendi rekorunu kırarak 2025 yılının ilk üç ayında 345 bin 240 adet sığır ithal etti. Bu, Türkiye tarihinde ilk üç ayda sığır ithalatında görülen en yüksek rakamdır. 2024 yılında toplam 373 bin 129 adet sığır ithal edilirken, 2025 yılının ilk üç ayında bu rakamın yakalanması, ithalatın giderek arttığını göstermektedir. 2010 yılında başlayan hayvan ve et ithalatında 12 milyar dolar yurt dışına dövizimiz gitti. 2025 yılının ilk üç ayında 118 bin 827 ton taze veya dondurulmuş büyükbaş hayvan eti ithal edildi. Bu rakam, son 14 yılın en yüksek seviyesindedir."

"İthalattan vazgeçilmeli, üretici desteklenmeli"

Ömer Fethi Gürer, "Her gelen bakan, ithalatın biteceğini vadediyor ancak süreç ithalata daha fazla bağımlılık yaratıyor. Üretimi artırmak yerine ithalata yönelmek, sadece kısa vadeli bir çözüm ve ülke ekonomisine büyük zarar veriyor" değerlendirmelerinde bulundu.

İthalatın çözüm olmadığını ve ithalat yerine yerli besicinin, üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

"Artan ahır giderleri ile yem, gübre ve enerji maliyetleri nedeniyle üretici dayanamaz hale geldi. Ancak iktidar, yerli hayvancılık yapanı desteklemek yerine çareyi ithalatta arıyor. Bu durum çiftçimizi bitiriyor, köylüyü tarımdan koparıyor. 1-10 arası hayvanı olan kaba yem üretmiyorsa 12 ay kapalı alanda hayvan bakarak gelir sağlaması artık olası değil. AK Parti iktidarının plansız politikalarının bedelini üreticimiz ve halk ödüyor."

Anka Haber Ajansı