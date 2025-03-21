Chp, Olağanüstü Kurultay Kararını Çankaya İlçe Seçim Kuruluna Bildirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiyi 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götürmesine ilişkin karar, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletildi. Buna göre Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak 21. Olağanüstü Kurultay'da partinin Genel Başkanı ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiyi 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay'a götürmesine ilişkin karar, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletildi. Buna göre Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak 21. Olağanüstü Kurultay'da partinin Genel Başkanı ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

CHP Genel Başkanı Özel, bugün düzenlediği basın toplantısında, CHP Tüzüğü'nün kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürme kararı aldığını açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel imzalı karar, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na iletildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde (Yenimahalle) yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı tarih ve yerde saat 13.00'te aynı gündemle yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur."

Kurultayın gündemi ise şöyle

"1- Açılış. 2- Saygı Duruşu - İstiklal Marşı. 3- Kurultay Başkanlık Kurulu Seçimi (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 6 Yazman). 4- Genel Başkanın Açış Konuşması. 5- Genel Başkanlık Seçimi, Parti Meclisi asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi. 6- Kapanış."

Anka Haber Ajansı