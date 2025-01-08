Chp, Osmaniye Düziçi’nde "101 Üye Katılımı Etkinliği Ve Danışma Kurulu Toplantısı'' Düzenledi

Chp, Osmaniye Düziçi’nde "101 Üye Katılımı Etkinliği Ve Danışma Kurulu Toplantısı'' Düzenledi

CHP, Osmaniye Düziçi’nde düzenlenen, "101 Üye Katılımı Etkinliği ve Danışma Kurulu Toplantısı", CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın katılımıyla yapıldı. Etkinlikte, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ulvi Anıt, partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

(OSMANİYE) - CHP, Osmaniye Düziçi’nde düzenlenen "101 Üye Katılımı Etkinliği ve Danışma Kurulu Toplantısı", CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın katılımıyla yapıldı. Etkinlikte, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ulvi Anıt, partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

CHP Düziçi İylçe Başkanılğında "101 Üye Katılımı Etkinliği ve Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın da katıldığı etkinlikte, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ulvi Anıt, partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

Etkinlikte katılımcıların rozetlerini, Asu Kaya, CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, CHP Düziçi İlçe Başkanı Musa Kahya taktı.

Kaya, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, CHP’nin temel değerlerini ve hedeflerini hatırlattı. Yeni üyelerin katılımıyla partinin daha da güçlendiğini ifade eden Kaya, halkın desteğiyle ülkenin geleceğini şekillendirme yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

Anka Haber Ajansı

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