Chp Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü Hayatını Kaybetti

Chp Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü Hayatını Kaybetti

Şehit cenazesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit cenazesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum" dedi.

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonunda Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in cenaze töreni için Çona köyüne giden Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü, kortej yürüyüşü sırasında fenalaştı. Döğüşçü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde solunum yetmezliği yaşadığı anlaşılan Döğüşcü, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in X resmi hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Osmaniye İl Başkanımız, kardeşim Mehmet Orhun Döğüşçü'ye Allah’tan rahmet, ailesine, örgütümüze ve Osmaniye'ye başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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