Chp Osmaniye Kadın Kolları Başkanlığına Deniz Özener Yeniden Seçildi

Chp Osmaniye Kadın Kolları Başkanlığına Deniz Özener Yeniden Seçildi

CHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanlığına Deniz Özener yeniden seçildi.

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanlığına Deniz Özener yeniden seçildi.

CHP Osmaniye İl Kadın Kolları 17. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan Osmaniye İil Kadın Kolları Başkanı Deniz Özener yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonucunun ardından konuşan Özener, “Bundan önceki görev süremiz boyunca olduğu gibi yine partimizin gelenek, görenek, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak, partimizi iktidar taşıyabilmek adına tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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