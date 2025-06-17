Chp Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Ahmet Salgut: “Türkiye’de Neredeyse Herkes İcralık, Herkes Borçlu Durumda”

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda avukatlık yapan Ahmet Salgut, Türkiye genelinde icralık olan vatandaş sayısının büyük oranda arttığını söyledi. Muhtarların masalarının icra tebligatlarıyla dolu olduğunu kaydeden Salgut, "Vatandaş borç batağında, vatandaş artık geçinemiyor" dedi.

Ahmet Salgut, icralık olan vatandaşların sayısında artış yaşandığını, ekonomik sıkıntılar nedeniyle boşanmaların da arttığını ifade etti. Salgut, şunları söyledi:

''Son yıllarda icralık olan vatandaş sayısı sadece Osmaniye’de değil, tüm Türkiye’de devasa olarak arttı. Biz avukatlar olarak genelde dosyalarımız artık icra üzerine oluyor. Evinde bulunamayan vatandaşların tebligatları muhtarlığa gidiyor. Şimdi herhangi bir muhtarımızı ziyaret ettiğinizde masalarının üzeri dağ gibi tebligatlarla dolu. Bu tebligatların çoğunluğu icra ödeme emirleri. Çünkü vatandaş borcunu ödeyemiyor, icraya veriliyor. Asgari ücretli 22 bin lira maaşla ne yapacağını bilemiyor. Emekliler zaten bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. 14-15 bin lira maaşla hele çocukları da varsa, evi de kiraysa, hatta üniversite de okuyan bir çocuğu varsa 15 bin lira ile bu halk nasıl geçinecek? Tabii ki geçinemiyor.

Geçinemeyince ne yapıyor kredi kartına başvuruyor. Kredi kartıyla evinin çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Kredi kartı ödeme günü geldiğinde ise vatandaş kredi kartını ödeyemiyor. Eşinden, dostundan çevresinden borç almaya çalışıyor. Belli bir süreye kadar aldığı bu borçlarla geçimini sağlamaya çalışıyor ama o da yetmiyor. Kredi kart borcunu ödeyemiyor, icra gönderiliyor. Ekonominin bozuk olması tüm aileyi etkiliyor. Tüm sosyal hayatı etkiliyor. Vatandaş borç batağında, vatandaş artık geçinemiyor. Bir baba borcunu ödeyemediği zaman eşine de söyleyemiyor. Evde tartışmalar çıkıyor. Daha ilerisinde de boşanma davaları da bu yüzden artıyor aslında. Ekonominin evde bozuk olması, boşanma sayılarını da artırmaktadır. Bu sorunlar iyice büyüyor ve Türkiye’de neredeyse herkes icralık durumda herkes borçlu durumda.''

Anka Haber Ajansı