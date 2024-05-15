Chp, Özgür Özel’in Katılımıyla “Engelsiz Yarınlar Buluşması” Düzenliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla yarın Ankara'da "'Farkında Ol, Engel Olma! Engelsiz Yarınlar Buluşması” düzenleyeceklerini duyurdu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yarın “Engelsiz Yaerınlar Buluşması” düzenleyeceklerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı buluşma, saat 13.00’te Ankara Ahlatlıbel’de yapılacak. Nazlıaka, buluşmaya ilişkin şunları söyledi:

''Bizler engelli bireyleri sadece belli gün ve haftalarda değil, her zaman gündemimizde tutuyoruz. Sorunlarını biliyor ve çözüm önerilerimizi CHP’li belediyelerimiz kanalıyla hayata geçiriyoruz. Tüm kırılgan grupların güçlendirilmesi bizim ana hedefimizdir. Gölge Kabine’deki görev alanımda, engelli bireyler ve yaşadıkları can yakıcı sorunlar da yer alıyor. Bu kapsamda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i engelli bireylerimizle bir araya getiriyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerin sorunlarını muhataplarından dinleyecek ve çözüme yönelik politikalarımızı açıklayacağız. Programa, CHP liderinin yanı sıra Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarımız da katılacak. Engellilerin korosunu dinleyecek, çeşitli etkinliklerle tüm gün engelli aileleriyle birlikte olacağız.''

Anka Haber Ajansı