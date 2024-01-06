Chp Pamukkale İlçe Başkanlığına “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” Pankartı

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı; Suudi Arabistan’da, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa Final maçı öncesinde yaşanan olayları protesto etti. CHP’liler, ilçe binasına; Riyad’ta taraftarların açmasına izin verilmeyen “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” yazılı pankartı açtı.

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı Suudi Arabistan’da, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa Final maçı öncesinde yaşananları, protesto etti. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Bu kara geceyi yaşamamız gerekiyordu. Yaşatanların da sorumlularının da bunun hesabını bir an önce ödemesi lazım. Hiç kimse kusura bakmasın, Suudi Arabistan’daki gibi bayrağımızın rengi petrolden alınmadı. Bizim bayrağımızın rengi ve İstiklal Marşı’nın mürekkebi şehitlerimizin kanıdır. Bu nedenle bizim kutsalımızdır. Hiç kimseye laf ettirmeyiz" dedi.

"İLK DEFA MAÇIN OYNANMAMASI İÇİN TARAFTAR TELEVİZYON KARŞISINDA BEKLEDİ"

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun şunları söyledi:

"Malumunuz üzere Suudi Arabistan’da Türkiye’nin 100. yılında bir Süper Kupa finali oynanmak istendi. Bunun yapılacağı gün ise Suudi Arabistan yetkilileri tarafından Atatürk pankartıyla ve Atatürk’ün sözüyle stada girişi engellendi takımlarımızın. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerine bir darbedir aynı zamanda. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin her bir ferdi için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bunu da bilmeyenlerin öğrenmesini istiyoruz. Bunlara tepki olarak il başkanlığımız ile birlikte binamıza "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünün pankartını asarak renklerin kardeşliğini gösterdik. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bence şudur; derbi günü olduğu zaman Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı bütün taraftarlar o maçın oynanmasını beklerken, Türkiye’de ilk defa bir maçın oynanmaması için milyonlarca taraftar ekranları başında oynanmama kararını bekledi. Bu bence en değerli duyguydu."

"KULÜPLERİMİZİN DİK DURUŞUNU TEBRİK EDİYORUM"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüz Galatasaray’ımız ve Fenerbahçe’miz bir final maçı yapacaklardı ama maalesef iktidar, spor bakanlığı ve federasyon bu spor müsabakamızın, bu final maçımızın kendi topraklarımızda değil Suudi Arabistan’da yapılmasına karar verdiler. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki; bu iş olmaz, bu iş yanlıştır. Biz yerli ve milliysek bu maç kendi topraklarımızda oynanması gerekirdi ama bu sözleri dinlemediler. Götürdüler takımlarımızı oraya. Nihayetinde gördük ki Arabistan hükümeti asla tahammül göstermedi Atatürk’ün ismine, görseline, İstiklal Marşı’na ve bayrağımıza. Kulüplerimizin dik duruşunu ve futbolcularımızın sahaya çıkmamasını tebrik ediyorum. Nihayetinde döndük ve geldik. Bu kara geceyi yaşamamız gerekiyordu. Yaşatanların da sorumlularının da bunun hesabını bir an önce ödemesi lazım. Hiç kimse kusura bakmasın, Suudi Arabistan’da ki gibi bayrağımızın rengi petrolden alınmadı. Bizim bayrağımızın rengi ve İstiklal Marşı’nın mürekkebi şehitlerimizin kanıdır. Bu nedenle bizim kutsalımızdır. Hiç kimseye laf ettirmeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu değeridir. Tüm dünyada bunu böyle kabul etmiştir. Bizler de böyle kabul ediyoruz. Asla bu konuda bir geri adım atmıyoruz."

Anka Haber Ajansı