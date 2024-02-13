Chp Parti Meclisi, 125 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Belirledi… İşte Tam Liste

Chp Parti Meclisi, 125 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Belirledi… İşte Tam Liste

CHP Parti Meclisi (PM), 125 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Partiden gelen açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana oldu. CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı olarak belirlendi.

CHP Parti Meclisi (PM), 125 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Partiden gelen açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Molu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana oldu. CHP3nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı olarak belirlendi.

CHP Genel Merkez’de dün yapılan MYK ve PM toplantılarının ardından 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayı olacak isimler netleşti. CHP PM, 125 seçim çevresinde daha adaylarını belirledi. 3 büyükşehir, 4 il ve 100 ilçede belediye başkan adayları açıklandı. Böylece CHP bugüne kadar 1090 seçim çevresinde aday açıklamış oldu. 125 adayın yer aldığı tam liste şöyle:

Anka Haber Ajansı

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