Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi’nin bugün partinin genel merkezde yaptığı toplantı saat 13:00’te başladı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı öncesinde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anka Haber Ajansı