Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlığı'nda Toplandı

Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlığı'nda Toplandı

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında parti genel merkezinde toplantı. Toplantıda, 38. Olağan Kurultay'ın ne zaman ve nerede yapılacağının belirlenmesi bekleniyor.

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında parti genel merkezinde toplantı. Toplantıda, 38. Olağan Kurultay'ın ne zaman ve nerede yapılacağının belirlenmesi bekleniyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Saat 11.30’da başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sunuşunun ardından; son siyasi gelişmeler üzerine değerlendirmenin ve 2022 yılına ati kesin hesapların onaylanması üzerine görüşmelerin yapılması ve 38. Olağan Kurultay'ın yapılacağı yerin, günün ve saatin belirlenmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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