Chp Parti Meclisi, Olağan Kurultayın 4-5 Kasım’da Yapılmasına Karar Verdi

Chp Parti Meclisi, Olağan Kurultayın 4-5 Kasım’da Yapılmasına Karar Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi, 38’inci Olağan Kurultay'ın 4-5 Kasım’da yapılmasına karar verdi. Parti Meclisi, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi, 38’inci Olağan Kurultay'ın 4-5 Kasım’da yapılmasına karar verdi. Parti Meclisi, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Meclisi bugün CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Saat 11.30’da başlayan toplantının gündemleri arasında 38’inci Olağan Kurultay’ının yerinin, gününün ve saatinin belirlenmesi de vardı.

Edinilen bilgiye göre; Parti Meclisi, olağan kurultayın 4-5 Kasım’da yapılmasına karar verirken, tüzük kurultayının ise 25-26 Kasım’da yapılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Anka Haber Ajansı

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