Chp Parti Meclisi Seçiminde Adayların Aldığı Oylar Belli Oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda parti organları için yapılan seçimler sonuçlandı. CHP’nin en yetkili organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeliği seçimlerinde, en yüksek oyu alan üç isim; Gökan Zeybek (648), Özgür Karabat (643), Bedirhan Berk Doğru (633) oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda parti organları için yapılan seçimler sonuçlandı. CHP’nin en yetkili organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) üyeliği seçimlerinde, en yüksek oyu alan üç isim; Gökan Zeybek (648), Özgür Karabat (643), Bedirhan Berk Doğru (633) oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde parti yetkili organlarının seçimleri yapıldı. Parti Meclisi’ne 387 kişi aday oldu. Çarşaf liste olarak yapılan seçimler için CHP Genel Başkan Özgür Özel de anahtar liste hazırladı. Aday sayısının çokluğu nedeniyle oylamaya dün gece yarısı geçilebilirken, oy sayımına sabah 5.30’da başlandı ve ham oy sonuçları saat 11.00 itibariyle duyurulmaya başlandı.

CHP Tüzüğü’ne göre, 60 kişilik Parti Meclisi’nde yüzde 33 kadın, yüzde 20 genç kotası bulunuyor. CHP PM kadın ve gençlik kotaları da hesaplanarak oluşuyor. Genel Başkan Özgür Özel’in yine Bilim Kültür Sanat Platformu için aday gösterdiği 12 kişi arasından, cinsiyet kotasına uyularak seçilen 8 isim de PM’nin 60 kişilik üyesi arasında sayılacak.

Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oy alan 80 isim ve aldıkları oylar şöyle:

“Gökan Zeybek (648)

Özgür Karabat (643)

Bedirhan Berk Doğru (633)

Ozan Işık (606)

Deniz Yücel (596)

Gamze Taşcıer (589)

Murat Bakan (582)

Suat Özçağdaş (576)

Cem Aydın (574)

Baki Aydöner (555)

Ensar Aytekin (554)

M. Gül Çiftçi Binici (542)

Selin Sayek Böke (541)

Canan Taşer (528)

Pınar Uzun Okakın (521)

Mahir Yüksel (518)

Erhan Adem (516)

Burhanettin Bulut (501)

Ecevit Keleş (501)

Ali Abbas Ertürk (499)

Hikmet Erbilgin (492)

Ali Haydar Fırat (489)

Bülent Nuri Çavuşoğlu (484)

Hüseyin Yaşar (467)

Berker Esen (466)

Ulaş Karasu (463)

Müslim Sarı (462)

Deniz Yavuzyılmaz (461)

Zeliha Aksaz Şahbaz (459)

Özgür Ceylan (455)

Hikmet Yalım Halıcı (447)

Erbil Aydınlık (444)

Sevgi Kılıç (440)

Yalçın Görgöz (434)

Orhan Sarıbal (434)

Turgay Özcan (422)

Melisa Uğraş (421)

Mehmet Tüm (416)

Ali Haydar Hakverdi (415)

Mehmet Necati Yağcı (408)

Sinem Kırçiçek (407)

Mustafa Sezgin Tanrıkulu (406)

İsmail Atakan Ünver (389)

Semra Dinçer (388)

Nevaf Bilek (383)

Hüseyin Can Güner (383)

Ahmet Hakan Uyanık (376)

Bora Terzi (374)

Ertan Akbaba (371)

Dursun Bulut (363)

Oğuz Kaan Salıcı (363)

Şengül Yeşildal (360)

Emin Umut Dikili (358)

Eylem Ertuğ Ertuğrul (356)

Sinan Adıyaman (355)

Mustafa Adıgüzel (349)

Erdal Aksünger (345)

Murat Çan (342)

Veli Özdemir (325)

Necdet Saraç (321)

Nazan Güneysu (320)

Koza Yardımcı (318)

Barış Bektaş (318)

Devrim Barış Çelik (312)

Aylin Nazlıaka (305)

Atila Şahin (301)

Saniye Barut (296)

Mehmet Alkın Denizaslanı (296)

Berhan Şimşek (287)

Uğurcan İrak (279)

Aykut Erdoğdu (267)

Ali Türen Öztürk (264)

Mahmut Tanal (261)

Gonca Yeldağ Orhan (259)

Ediz Ün (258)

Cumhur Uzun (255)

Armağan Akyüz (254)

Hakkı Aydos (253)

Gizem Coşkun (252)

Uğur Şevran (247)

Gaye Usluer (244)”

Anka Haber Ajansı