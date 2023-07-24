Chp Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi

Chp Parti Meclisi Toplantısı Sona Erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve yaklaşık 12 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve yaklaşık 12 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP PM toplantısı, seçimlerden sonra ilk kez bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.30’da bir araya gelmişti. Toplantı, 11 buçuk saat sürdü ve gece 01.00’de sona erdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Parti Meclisi toplantısı sürerken TDP’nin CHP’ye katılımının onaylandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Anka Haber Ajansı

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