Chp Parti Okulu, Seçmenleri Bilgilendirmek İçin Seçmen Testi Hazırladı

Chp Parti Okulu, Seçmenleri Bilgilendirmek İçin Seçmen Testi Hazırladı

CHP Parti Okulu, sosyal medya hesaplarından 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için vatandaşı bilgilendirmek amacıyla 9 soruluk seçmen testi yayınladı.

CHP Parti Okulu, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için seçmenleri bilgilendirmek amacıyla 9 soruluk seçmen testi hazırladı.

CHP Parti Okulu, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi yurttaşları bilgilendirme amacıyla "2024 Yerel Seçimine Ne Kadar Hazırsınız" başlığıyla 9 soruluk bir test hazırladı. Testte, haklarını bilen bir seçmenin ve müşahit olmak için görev talep etmenin, seçimin adil sonuçlanması için ne kadar büyük bir paya sahip olduğu vurgulanıyor. Test ile seçmenler, sandık güvenliğine yönelik seçim esnasında karşılaşabilecekleri durumlarda hangi yöntemleri izleyebileceklerini öğreniyor.

Teste https://forms.gle/45D9WKNQaTMqgGiv5 adresinden ve CHP Parti Okulu sosyal medya adreslerinden ulaşılabiliyor.

Anka Haber Ajansı

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