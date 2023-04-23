Chp Parti Okulu, Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi Videosunu Paylaştı

CHP Parti Okulu, yurt dışında sandık güvenliğini güçlendirmek için bin 600 kişiye verilen eğitimi videosunu yayınladı.

CHP Parti Okulu, yurt dışında sandık güvenliğini güçlendirmek için bin 600 kişiye verilen eğitimi videosunu sosyal medyada yayınladı. Yurt dışında oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosu, CHP Parti Okulu YouTube hesabından paylaşıldı.

Yurtdışında görev alacak sandık görevlileri ve müşahitlere (gözlemciler) yüz yüze veya çevrim içi olmak üzere Parti Okulu tarafından toplamda 60 farklı sınıfta eğitim verildi. Yaklaşık bin 600 kişiye verilen eğitimin daha fazla kişiye ulaşması ve yurtdışı seçmenin aklındaki soruların giderilmesi amacıyla CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı kamera karşısına geçerek eğitim modülünü sosyal medyada herkese ulaşmasını sağladı. Yurtdışındaki oy verme süreciyle ilgili sandık güvenliği eğitimine https://youtu.be/6pVNJHk5Bmc linkinden erişilebilir.

Anka Haber Ajansı