Chp Parti Okulu, Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi Videosunu Paylaştı

Chp Parti Okulu, Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi Videosunu Paylaştı

CHP Parti Okulu, yurt dışında sandık güvenliğini güçlendirmek için bin 600 kişiye verilen eğitimi videosunu yayınladı.

CHP Parti Okulu, yurt dışında sandık güvenliğini güçlendirmek için bin 600 kişiye verilen eğitimi videosunu sosyal medyada yayınladı. Yurt dışında oy verme süreci ve görevlilerin sorumluluklarının anlatıldığı eğitim videosu, CHP Parti Okulu YouTube hesabından paylaşıldı.

Yurtdışında görev alacak sandık görevlileri ve müşahitlere (gözlemciler) yüz yüze veya çevrim içi olmak üzere Parti Okulu tarafından toplamda 60 farklı sınıfta eğitim verildi. Yaklaşık bin 600 kişiye verilen eğitimin daha fazla kişiye ulaşması ve yurtdışı seçmenin aklındaki soruların giderilmesi amacıyla CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı kamera karşısına geçerek eğitim modülünü sosyal medyada herkese ulaşmasını sağladı. Yurtdışındaki oy verme süreciyle ilgili sandık güvenliği eğitimine https://youtu.be/6pVNJHk5Bmc linkinden erişilebilir.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: Gençler Büt’e Bırakmayalım, İlk Turda Bitirelim Bu İşi
Kılıçdaroğlu: Gençler Büt’e Bırakmayalım, İlk Turda Bitirelim Bu İşi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun Halası Kıymet Karabulut Hayatını Kaybetti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun Halası Kıymet Karabulut Hayatını Kaybetti
Veli Ağbaba: "Bütün Malatya'yı Sosyal Konuta Mahkum Ederseniz Burası Yoksul Bir Kente Dönüşür"
Veli Ağbaba: "Bütün Malatya'yı Sosyal Konuta Mahkum Ederseniz Burası Yoksul Bir Kente Dönüşür"
Chp Manisa Milletvekili Başevirgen: "Menemenin Maliyeti En Az 70 Liraya Çıktı"
Chp Manisa Milletvekili Başevirgen: "Menemenin Maliyeti En Az 70 Liraya Çıktı"
İzmir'den "23 Nisan" Töreni... Tunç Soyer: “Milletimiz İkinci Yüzyılın Kemalini Bekliyor”
İzmir'den "23 Nisan" Töreni... Tunç Soyer: “Milletimiz İkinci Yüzyılın Kemalini Bekliyor”
Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan’da; Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti
Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan’da; Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti
Karayalçın: “Kolkola Girmiş Bir Fotoğraf, El Ele Tutmuş Bir Fotoğraf Pusulayı Yıkar Geçer”
Karayalçın: “Kolkola Girmiş Bir Fotoğraf, El Ele Tutmuş Bir Fotoğraf Pusulayı Yıkar Geçer”