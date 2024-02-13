Chp Parti Okulu’nda Yerel Seçimler Öncesi Sandık Güvenliği Eğitmen Uyum Eğitimleri Başladı

Chp Parti Okulu’nda Yerel Seçimler Öncesi Sandık Güvenliği Eğitmen Uyum Eğitimleri Başladı

CHP Parti Okulu, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde Sandık Güvenliği Eğitimleri sürecini başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdeki sandık güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri verecek eğitmenlerin katılımıyla, uyum eğitimleri düzenleniyor.

CHP Parti Okulu, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde Sandık Güvenliği Eğitimleri sürecini başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdeki sandık güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri verecek eğitmenlerin katılımıyla, uyum eğitimleri düzenleniyor.

CHP Parti Okulu Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde Sandık Güvenliği Eğitimleri sürecini bugün başlattı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerdeki sandık güvenliğini sağlamaya yönelik eğitimleri verecek eğitmenlerin katılımıyla, uyum eğitimleri düzenleniyor.

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerin seçim sürecinde etkili tutum geliştirmelerine odaklanan eğitim yöntemi, içeriğinde oy kullanma ve oy sayım-döküm sürecine dair videolar da barındırıyor.

CHP üyesi ve gönüllülerine, gruplar halinde ve interaktif yöntemlerle, tutum geliştirmelerine yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, oy verme işlemi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağına dair tüm bilgiler aktarılıyor. Böylece oy verme sürecinin adil, kanunlara uygun ve hakkaniyetli geçmesi sağlanıyor. Eğitimler de aynı zamanda seçmen haklarına dair bilgilendirmeler de yapılarak, seçimlerin daha güvenli olmasını amaçlanıyor.

Anka Haber Ajansı

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