Chp Parti Okulu’ndan 11 Soruluk Seçmen Testi

Chp Parti Okulu’ndan 11 Soruluk Seçmen Testi

CHP Parti Okulu, seçmenlerin 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ne kadar hazır olduğunu ölçmek ve seçmen haklarını anımsatmak için 11 soruluk çevrimiçi test hazırladı.

CHP Parti Okulu, seçmenlerin 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ne kadar hazır olduğunu ölçmek ve seçmen haklarını anımsatmak için 11 soruluk çevrimiçi test hazırladı.

Sosyal medya hesaplarından sandık güvenliğine ilişkin paylaşımlarını sürdüren CHP Parti Okulu, hazırladığı çevrimiçi test ile hem seçmenlerin seçimlere ne kadar hazır olduğunu ölmeyi hem de yurttaşlara seçmen olarak haklarını anımsatmayı hedefliyor.

CHP Parti Okulu, yurt içi ve yurt dışında seçim güvenliğine ilişkin sandık görevlisi ve müşahitlere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.

Kendisini test etmek isteyen yurttaşlar, CHP Parti Okulu’nun hazırladığı 11 soruluk teste https://forms.gle/TMvzMrtCppxxiEvv8 adresinden ulaşabilecek.

Anka Haber Ajansı

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