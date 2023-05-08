Chp Parti Okulu'ndan "Sandık Güvenliği Eğitimi" Videosu

CHP Parti Okulu, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler için gereken tüm bilgilerin yer aldığı “Sandık Güvenliği Eğitimi” videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP Parti Okulu, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler için gereken tüm bilgilerin yer aldığı “Sandık Güvenliği Eğitimi” videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

CHP Parti Okulu, seçime sayılı günler kala seçim güvenliğine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içinde görev yapacak tüm görevlilerine "Sandık Güvenliği Eğitimi" veren Parti Okulu, Türkiye'deki seçimlerin güvenliği için önemli bilgilendirmelere devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında bir yandan yurdun her yanında sandık kurulu üyelerine ve müşahitlere eğitim veriliyor, diğer yandan da sosyal medyada seçmenlere yönelik bilgilendirici içerikler paylaşılıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Seçmen Testi" ile oy kullanacak vatandaşların dikkatini çeken Parti Okulu, bu kez de "Sandık Kurulu Üyeleri İçin Seçim Güvenliği Eğitimi" başlıklı bir video yayınladı. CHP Parti Okulu'nun YouTube kanalı CHP Okul TV'de yayınlanan videoda, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, sandık kurullarının sağlıkla işlemesi ve güvenli bir seçim ortamı tesis edilmesi amacıyla sandık kurulu üyelerini bilgilendirdi.

14 Mayıs'ta sandık görevi alacak vatandaşlar için hazırlanan eğitim videosuna https://youtu.be/VFV4wHseiKU adresinden ulaşılabiliyor.

Parti Okulu'ndan edinilen bilgiye göre, seçim güvenliğinin eksiksiz sağlanması için çok yönlü eğitici videoların devamı yayınlanacak.

Anka Haber Ajansı