Chp Parti Okulu'ndan Seçmenlere "Seçim Güvenliği" Videosu

CHP Parti Okulu, ‘Seçim ve Sandık Güvenliği Bilgilendirmeleri” kapsamında seçmenlere yönelik hazırladığı videoyu yayınladı. Videoda, illere göre oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri, sandık başında usulsüzlük olması durumunda seçmenlerin ne yapabileceği, oy kullanırken nelere dikkat edileceği gibi bilgiler yer alıyor.

CHP Parti Okulu, ‘Seçim ve Sandık Güvenliği Bilgilendirmeleri” kapsamında seçmenlere yönelik hazırladığı videoyu yayınladı. Videoda, illere göre oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri, sandık başında usulsüzlük olması durumunda seçmenlerin ne yapabileceği, oy kullanırken nelere dikkat edileceği gibi bilgiler yer alıyor.

CHP Parti Okulu, “Seçim ve Sandık Güvenliği Bilgilendirmeleri” kapsamında seçmenlere yönelik uyarıların yer aldığı “Seçmenler İçin Seçim Güvenliği” başlıklı eğitim videosunu yayınladı. Parti Okulu’nun Youtube kanalı CHP Okul TV’de yayınlanan videoda, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Baripoğlu, seçim günü seçmenlerin dikkat etmesi gereken konuları anlattı. Baripoğlu, şu bilgileri verdi:

“Seçim ne zaman başlıyor? Seçim, doğu illerinde saat 07.00’de, batı illerinde saat 08.00’de başlıyor. Doğu illerinde oy kullanma süresi saat 16.00’da, batı illerinde saat 17.00’de bitiyor. Bu saatten sonra oy sayım işlemi başlıyor.

- Hangi kimlik kartları geçerli? TC kimlik numarası olan soğuk damgalı geçerli bir kimlik kartı ile sandık başına gidilmesi gerekiyor. Aksi takdirde oy kullanmanız mümkün olmayabilir.

- Bir seçmen olarak sandık başında oy kullanırken herhangi bir usulsüzlük gördüğünüzde bir müdahale hakkınız var mı, evet var. Seçmen olarak da var, illaki parti üyesi olmanız gerekmiyor. Şikayet ve itiraz hakkınız var. Bunu sandık kuruluna rahatlıkla yapabilirsiniz.

- Bize verilen zarfların ön yüzünde YSK ve ilçe seçim kurulu mührü var. Ön tarafına da sandık kurulunun mührünün vurulması gerekiyor. Yine oy pusulularının arka tarafına sandık kurulu mührünün vurulması gerekiyor.

- Pusulalara sadece evet ya da tercih şeklinde mühür vurulabiliyor. Bunların dışında herhangi bir işaret işlediği zaman oy pusulası geçersiz sayılacaktır.

- Refakatçi seçmen sorunu var. Eli tutmayan ya da görme engelli seçmenler geldiğinde bu seçmenlere kim refakat edecek diye tartışma açılabiliyor. Hiçbir sandık kurulu başkanı ya da üyesi hiçbir seçmenle oy kabinine giremez. Ya kendi akrabasıyla ya da orada güvendiği uygun bulduğu bir seçmenle oy kabinine girerek oyunu kullanabilir.

- Oy kabinine girmeden önce cep telefonu meselesini nasıl çözmeliyiz? Cep telefonunu sandık kurulunun masasına bırakıyoruz. Oyumuzu kullanıyoruz ve cep telefonunu alıyoruz. Cep telefonuyla oy kabinine girmek seçim usulüne aykırı bir durumdur.

- Okuma yazma bilmeyen bir seçmenmiz geldiğinde sandık kurulu başkanı, parti ve aday yönlendirmesi yapmadan nasıl oy kullanacağına ilişkin bilgilendirme yapar. Seçmen pusulalarını alır, kabine girer ve oyunu kullanır.”

Baripoğlu, vatandaşların konuyla ilgili CHP Parti Okulu’nun sosyal medya hesaplarından daha fazla bilgi edinebileceğini söyledi.

Anka Haber Ajansı