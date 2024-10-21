Chp, Partili Belediye Başkanlarına "Roman Koordinasyon Merkezi" Kurmaları İçin Yazı Gönderdi

CHP, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik belediye bünyesinde “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulması için partili belediye başkanlarına yazı gönderdi. Yazıda, merkezde çalışmak üzere 1 kadın ve 1 erkek personelin görevlendirilmesi istendi.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ

(İZMİR)- CHP, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik belediye bünyesinde “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulması için partili belediye başkanlarına yazı gönderdi. Yazıda, merkezde çalışmak üzere 1 kadın ve 1 erkek personelin görevlendirilmesi istendi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla, CHP’li belediyelere “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulmasına ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Köklü tarihleri, kendilerine özgü dilleri, zengin kültürel yapılarıyla ülkemizin birçok şehrinde yaşayan Roman Vatandaşlarımız sosyo-ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Roman Vatandaşlarımızın; eğitim, sosyal katılım, istihdam ve yardımlara erişim alanlarında yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması ve toplum içerisinde daha aktif rol almaları amacıyla; Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak; belediyeniz bünyesinde "Roman Koordinasyon Merkezi" kurulması ve bu koordinasyon merkezinde çalışmak üzere 1 kadın ve 1 erkek personelin görevlendirilmesinin faydalı olacağı hususunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz."

Anka Haber Ajansı