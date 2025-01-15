Chp Pm Toplandı... Chp Yarın Tam Kadro Beşiktaş’ta Olacak

CHP Parti Meclisi (PM), bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. PM toplantısında Beşiktş Belediyesi’ne düzenlenen operasyon konuşuldu. Bu kapsamda, yarın CHP Lideri Özel başta olmak üzere MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, bazı il ve ilçe belediye başkanları yarın İstanbul’da olacak.

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM), bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. PM toplantısında Beşiktş Belediyesi’ne düzenlenen operasyon konuşuldu. Bu kapsamda, yarın CHP Lideri Özel başta olmak üzere MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, bazı il ve ilçe belediye başkanları yarın İstanbul’da olacak.

CHP PM, bugün parti genel merkezinde CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 13.45 itibarıyla başlayan PM toplantısı, yaklaşık altı saat sürdü. PM’nin gündeminde, son siyasi gelişmeler ve ölçümler kapsamında CHP’nin 2025 stratejileri vardı. Bu kapsamda; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, erken seçim tartışmaları, DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri, Türkiye’nin göç politikaları ve CHP’nin “kırmızı kart” kampanyası konuşuldu.

Özgür Özel, İstanbul’a gidiyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’ın gözaltına alınmasına ilişkin süreç de PM toplantısında konuşuldu. Edinilen bilgiye göre, konu hakkında kesin bir hüküm olmadığı için sürecin yakından takip edilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Özgür Özel, MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, bazı il ve ilçe belediye başkanları yarın İstanbul’a gidecek. Özel, saat 14.00’te Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapacak.

CHP’li kurmaylar, toplantıda Beşiktaş’ta yaşananların Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun istinafta bekleyen siyasi yasak kararına uzanma ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Göç politikaları sunumu yapıldı

İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, PM toplantısında, göç politikalarına ilişkin bir sunum yaptı. Bakan sunumunda; Türkiye’nin mevcut göç politikası, Suriye’de devrilen Beşar Esad yönetimi sonrasında Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili son durum, iktidarın sığınmacılar konusundaki yaklaşımları, Türkiye’de göç politikasının nasıl olması gerektiğine dair öneriler, dünyada göç politikaları, Avrupa Birliği’nin (AB) göç konusundaki stratejileri ve Suriye’deki sınır güvenliği başlıklarını değerlendirdi.

“Halkın tüm kesimleri kendini kırmızı kart üzerinden ifade edebiliyor”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili’nin bugün sahada yaptığı “kırmızı kart” çalışması da PM toplantısında konuşuldu. Kaya, kırmızı kart konusunda sahadaki durumu PM üyelerine aktardı. Sosyal medya üzerindne tepkilerin çok olduğunu ama sahada durumun farklı karşılık bulduğunu söyleyen kurmaylar, “Halkın tüm kesimleri kendini kırmızı kart üzerinden ifade edebiliyor. İnsanların dahil olduğu bir kampanya oldu. Uzun soluklu bir iş. Kampanyanın şekli itibarıyla bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Özel, Tunceli’de Kamer Genç anmasına katılacak

CHP Lideri Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 20 Ocak Pazartesi günü, Ülke Politikaları Vakfı’nın “Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması” başlıklı paneline katılarak konuşmacılara hitap edecek. Özel’in 21 Ocak Salı gününe kadar İstanbul’da olması bekleniyor. Özgür Özel, 22 Ocak Çarşamba günü ise Tunceli’ye giderek Nazımiye ilçesinde eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in dokuzuncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan anma törenine katılacak.

Anka Haber Ajansı