Chp Pm Toplandı... Toplantıda Myk Belirlenecek

Chp Pm Toplandı... Toplantıda Myk Belirlenecek

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP lideri Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda CHP lideri Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

CHP PM, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

CHP lideri Özel, PM toplantısında partisinin yeni MYK'sını belirleyecek. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığı için ise seçim yapılacak.

Anka Haber Ajansı

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