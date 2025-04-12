Chp Pm Toplantısı Sona Erdi... İmamoğlu'na Ziyaretler Pm Üyelerinin De Katılımıyla Devam Edecek

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık altı saat süren toplantı sona erdi. Toplantıda, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretlerin PM üyelerinin de katılımıyla devam etmesi kararlaştırıldı.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık altı saat süren toplantı sona erdi. Toplantıda, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretlerin PM üyelerinin de katılımıyla devam etmesi kararlaştırıldı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi. PM toplantısı yaklaşık altı saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, mitingler artarak devam edecek. Samsun'da yarın yapılacak mitingin ardından gelecek hafta sonu Yozgat'ta miting yapılması da değerlendirildi. CHP Lideri Özel'in toplantıda yol haritası hakkında bilgi verdi.Toplantıda, Silivri Cezaevi'nde tutuklu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmaamoğlu'na ziyaretlerin PM üyelerinin de katılımıyla artarak devam etmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Özgür Özel'in "'Gölge Kabine'" ile ilgili de "'Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuracağız. Gölge Kabine’nin çalışmalarını da buraya alacağız. Bu şekilde kampanya sürecine odaklanacağız'" dediği öğrenildi. "'Gölge Kabine'''nin çalışmalarının ne zaman Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’ne alınacağının ve burada kimlerin görev yapacağının da ilerleyen süreçte netleştirileceği kaydedildi.

Anka Haber Ajansı