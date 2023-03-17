CHP PM üyesi, avukat Gamze Pamuk Ateşli, Bursa’dan milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Gamze Pamuk Ateşli, “Bursa’da yaşayan herkesin Ankara’daki sesi olmak için gençlerin de söyleyecek sözü var demek için, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yakışacak kadın temsili için, TBMM’nin 28. dönem üyelerinin belirleneceği seçimlerde aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP PM üyesi, avukat Gamze Pamuk Ateşli, Bursa’dan milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Gamze Pamuk Ateşli, “Bursa’da yaşayan herkesin Ankara’daki sesi olmak için gençlerin de söyleyecek sözü var demek için, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yakışacak kadın temsili için, TBMM’nin 28. dönem üyelerinin belirleneceği seçimlerde aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

CHP PM üyesi, avukat Gamze Pamuk Ateşli, bugün CHP Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında; Bursa’dan milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin, tarihinin en önemli seçimine gün saydığını ve 21 yıldır yönetimde olan iktidarın özellikle son yaşanan sel ve deprem felaketlerinin ardından çaresizliğinin görünür olduğunu söyleyen Ateşli, "Milletimize, tek adam kararları ile her derde deva bir vatan vaat edenler, temel meselelerimizde bile çaresiz olduklarını göstermiş, yetmediği gibi felaketler karşısında birliğimizi ve dirliğimizi bölme çabasına girmişlerdir" dedi.

"KORKMADIĞIM İÇİN KARŞINIZDAYIM"

Türkiye’nin en yoksul, çaresiz ve sahipsiz olduğu zamanlarda bile halkın büyük mucizelere imza attığını ifade eden Ateşli, halkın her zaman olduğu gibi yine kendi müjdesini yaratacağını söyledi. "Bizim genlerimizde, bizim yüreğimizde korkaklık yoktur. Biz korkmayız. Ben de korkmadığım için karşınızdayım" diyen Ateşli şunları söyledi:

"Bugün memleketimizin, milletin en büyük sorununu size açıklayayım. Bir kadınım, yaşadığımız büyük felaketi günlerce yerinde görerek uzanabildiğim kadar elimi uzatarak hepiniz gibi yaşadım. Elime yitirdiğimiz belki de kayıtlara geçmeyecek insanların fotoğrafları geçti, tutanaklar tuttum. Sizlerle burada koliler hazırladık; orada minik bir pabucun, bir hırkanın, bir meyve suyunun ne anlama geldiğini yaşayarak gördüm. O kolileri hazırlarken gönderilen her şeyin, paketlenen omuzlanan kamyonla tırla taşınan her kolinin ne kadar büyük bir değer olduğunu yaşayarak gördüm. Hem gururlandım hem gözyaşı döktüm. Bir kadın olarak geride kalan annelerin, kız kardeşlerin, eşlerin, anneanne, babaannelerin tükenen gözyaşlarını saydım. Millet olarak bunları yaşarken, en büyük sorun dedim ya burada bile karşımda bir parti devletini görmek, birleşmek varken kavgayı seçmek, bütünleşmek varken ayrılmayı tercih etmekti. Bu neydi biliyor musunuz? İnsanları canlı canlı gömmekti."

"ÖTEKİSİ OLAN TÜRKİYE’YE İTİRAZIM VAR"

Bir hukukçu, kadın ve insanın kutsallığına inanan biri olduğunu söyleyen Ateşli, gelinen noktada itirazlarını şöyle sıraladı:

"İtirazım var; birlikte huzur içinde yaşamak varken ayrışmaya, birlikte bolluk bereket varken nasipsizliğe, adaletsizliğe, liyakatsizliğe, bölene, sevgisizliğe, annelere düşmanlığa, çocukları yatağa aç koyana, çocuklara tecavüz edene, çocuklara göz dikene, kimsesizliğe, depremzedeler çadır beklerken çadır satana, cenazemiz dururken aynı yere ihale yapanlara, kadına şiddetle ilgili yasayı pazarlık konusu yapanlara, harama el uzatanlara, Allah’tan korkmayan, yetim ve kul hakkı yiyenlere, adaletten sapanlara, yaşadığı toprağa, ağaca, çevreye, vatanına düşman olanlara ve buna göz dikenlere, cinsiyet eşitsizliği yapan kendini egemen zannedenlere, insanları dil din mezhep etnik köken olarak ayıranlara, can dostlarımız hayvanlara zulmedenlere, gençleri geleceksiz bırakan, gençlerin sorunlarını işitmeyenlere. İtirazım var ötekisi olan bir Türkiye’ye."

"ŞEHRİMİ TANIYOR VE SORUNLARI BİLİYORUM"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu yeni Türkiye, güçlü Türkiye, bereketli Türkiye, huzurlu Türkiye, adaletli Türkiye, birbirini seven kavga etmeyen, değerlere saygılı Türkiye hedefi doğrultusunda bir nefer olmak için yola çıktığını söyleyen Ateşli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz en zor zamanlarda bile kararları ile yolumuzu aydınlatır. Ben bu aydınlık, güzel, mutlu Türkiye’ye çok kısa zamanda kavuşacağımıza eminim. Doğup büyüdüğüm, yaşadığım, sevdalısı olduğum Bursa için yola çıkıyorum. Bursalıların sesi olmak istiyorum. Şehrimi tanıyor ve hemşehrilerimin sorunlarını biliyorum. Bursa, Türkiye sanayisinin gözbebeği ama sanayi kan ağlıyor. Ekonomide kaybeden, sporda kaybeden bir şehir. Şehrim yeşil Bursa diye anılsa da yeşiline kıyılan bir şehir. Toprakları bereketli olduğu halde çiftçisinin yüzü gülmeyen bir şehir. Şehrimde 3 üniversite var, şahane bir gençlik potansiyeli var; ama potansiyelini yaşayamayan bir şehir. Tüm şehirlere çok yakın olmasına rağmen ulaşımı zorlu bir şehir. Hızlı tren vaadinin hala hayata geçmesini beklediğimiz bir şehir, Büyük Marmara depreminin riski altında, çarpık kentleşmenin ve hayati tehlikelerin olduğu bir şehir. İklim krizinin çanları çalıyor şehrimde, barajlar kuruyor. Göç ve göçmen politikamızın olmayışının bedelini Bursa da ödüyor. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında yetişmiş, ardından da en genç parti meclisi üyesi olarak siyaset yapma onuru ve sorumluluğunu daima omuzlarında hisseden bir nefer olarak, evladınız olarak, kız kardeşiniz ve yoldaşınız olarak; Bursa’da yaşayan herkesin Ankara’daki sesi olmak için gençlerin de söyleyecek sözü var demek için, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yakışacak kadın temsili için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. dönem üyelerinin belirleneceği seçimlerde aday adayı olduğumu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizin huzura, adalete, liyakate, barışa, refaha ulaşacağı güne kadar cesaretle mücadele edeceğim. Memleketimin geleceği aydınlık, yolumuz açık olsun."

Anka Haber Ajansı