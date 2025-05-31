Chp Pm Üyesi Baki Aydöner Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini Duyurdu

Chp Pm Üyesi Baki Aydöner Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini Duyurdu

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, "Parti Meclisi toplantımız için Ankara'daydım, Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce Mitingi için yola çıkmıştım, az önce eşim aradı evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul’a geçiyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, "Parti Meclisi toplantımız için Ankara'daydım, Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce Mitingi için yola çıkmıştım, az önce eşim aradı evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul’a geçiyorum" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, evinde arama yapıldığını ve gözaltı kararı verildiğini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Parti Meclisi toplantımız için Ankara'daydım, Bugün gerçekleştireceğimiz Düzce Mitingi için yola çıkmıştım, az önce eşim aradı evimizde arama yapıldığını ve hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendim. İstanbul’a geçiyorum."

Anka Haber Ajansı

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