Chp Pm’de Yer Almayan İlhan Uzgel’e Yeni Görev

Chp Pm’de Yer Almayan İlhan Uzgel’e Yeni Görev

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün düzenlenen kurultayda PM listesinde yer almayan Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’e yeni görev vererek, Uzgel'i CHP Dış Politika Koordinatörü olarak atadı.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün düzenlenen kurultayda PM listesinde yer almayan Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’e yeni görev vererek, Uzgel'i CHP Dış Politika Koordinatörü olarak atadı.

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı dün yapıldı. Kurultay sonucunda CHP Lideri Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi. PM seçimlerinde ise Özel’in anahtar listesi fire vermeden delegeden onay aldı. Önceki kurultayda Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden PM’ye girerek Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK’da görev alan Prof. Dr. İlhan Uzgel, bu kez PM’de yer almadı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özel, Uzgel’i CHP Dış Politika Koordinatörü olarak görevlendirdi. Uzgel, dış politika alanında Özel ve CHP yönetimiyle yakın çalışmaya devam edecek.

Anka Haber Ajansı

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