Chp, Rize Çayeli’de Çaykur'un Kota Ve Kontenjan Uygulamalarını Protesto Etti

CHP Rize İl Örgütü, Çayeli’de ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Değerli çay üreticilerimiz bugün yaşamız olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı ve saraydır" dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Örgütü, Çayeli’de ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Değerli çay üreticilerimiz bugün yaşamız olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı ve saraydır" dedi.

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını Çayeli’de protesto etti. Eyleme çay üreticisi yurttaşlar ile bazı mahalle muhtarları ve Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı katılarak destek verdi.

"Her çay sezonunda yaşanan sıkıntılarınız azalacağına giderek artmakta"

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Her çay sezonunda yaşanan sıkıntılarınız azalacağına giderek artmaktadır. Çaya verilen fiyat çok düşüktü şimdi daha da düşük oldu. Geçen sene bir kilo çay satıp iki ekmek alınırken şimdi bir ekmek bile alınamıyor. Türkiye gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkelerden oldu. AKP iktidarı ne çay üreticisine ne çiftçiye ne emekliye ne çalışanlara ne memurlara zam yapmamaktadır. Ülkemizde vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı had safhadadır. Çayda uygulanan politikalar nedeniyle vatandaşımız açıklanan yaş çay alım fiyatında bile çay satamamaktadır. Yaş çay alım fiyatı 17 TL açıklanmıştı, bugün özel sektöre 11- 12 TL’den alım yapmakta. Çay üreticilerimiz toplamış olduğu çayı satamamakta, fabrikalar plansızlık ve programsızlık nedeniyle dolmuş vaziyette çay yüklü kamyonlar fabrikalarda çaylarını boşaltmak için saatlerce sıra beklemekte ve bu sıra bazen bir günü bile aşmaktadır. Kamyonlarda bekleyen çayın durumunu düşünün. ÇAYKUR ilk defa sezon içinde bir gün bile olsa alım yapmama kararı aldı. Gelinen noktada bu olabilir ama bu noktaya niye geliniyor, niye üreticiyi mağdur ediyorsunuz? Zaten para vermemişsiniz, özel sektörde vatandaşı sürekli mağdur ediyor bir de vatandaş çayını satamıyor.

"Düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı"

Çayda yaşanan sıkıntılar beceriksiz iktidar yüzünden her geçen gün artmaktadır. Bunlar bilgisizce yapılan işler değildir. Bilerek yapılan işlerdir. Bilerek çay üreticisi mağdur edilmektedir. Bilerek açlığa, yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Nasıl ki emekliler çalışanlar bilerek açlığa yoksulluğa mahkum edilmektedir çay üreticisi de aynı şekilde bilerek açlığa yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Tüm çay üreticilerimize sesleniyoruz bunu bilin; çayda taban fiyat uygulaması yoktur. Açıklanan ÇAYKUR’un alım fiyatıdır. Özel sektörü bağlayan yasal bir durum yoktur. Onun için biz diyoruz ki çıkarın Çay Kanunu’nu, çıkarın ki çayda taban fiyat kanuni olarak zorunlu hale gelsin. Çayda taban fiyat olursa ne kota sorunu ne kontenjan sorunu ne de çay satamama sorunu olur. Değerli çay üreticilerimiz bugün yaşamız olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı ve saraydır. Eğer Çayda taban fiyat uygulaması olsaydı özel sektör devletin açıklamış olduğu fiyatın altında alım yapamayacak ve çay üreticisi mağdur olmayacaktı. Eğer taban fiyat uygulaması olsaydı hem ÇAYKUR hem özel sektör aynı fiyattan çay alacağı için çayda kota ve kontenjan sorunu da olmayacaktı ve çay üreticisi mağdur olmayacaktı. Çözümü bu kadar basit olan bir durum."

"Biz hakkımızı arıyoruz"

AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın miting alanına giderek kendisinin çayı ucuza satmadığını, 35 TL’den sattığını söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşa şu sözlerle tepki gösterdi:

“Çayeli halkı Rize’nin en büyük kazasıdır. Çayeli’ne hep birlikte sahip çıkacağız, yalandan çakallık yapmaya gerek yok. Yalandan buraya gelip gösteriş yapmayın, biz hakkımızı arıyoruz. Haklı konuşuyorum, kimseye de eyvallah diyecek durumda değiliz. Bu vatan bizim, bu Çayeli bizim hepimiz Çayeli’ne sahip çıkacağız. Çayeli halkına sesleniyorum, Çayeli’ne şu anda Türkiye’de çok kötü bir durumdayız. Çayelili olarak Rize’ye sahip çıkmamız gerekiyor, gerekmezse bu Çayeli’ni, Rize’yi teslim ederiz başkalarına yabancılara gider. Hep beraber sahip çıkalım, hep beraber birlik olalım, kimse buraya bir şey yapamaz."

Anka Haber Ajansı