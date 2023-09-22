Chp Rize İl Örgütünden Zam Protestosu: "Artık Geçinemeyecek Haldeyiz"

CHP Rize il ve ilçe örgütleri bir araya gelerek Atatürk Meydanında zamları protesto etti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Bundan 20 ay önce de meydanlara çıkıp, gerçekleşen zamlar karşısında 'bezduk, darlanduk' demiştik. O zaman başka bir şey daha demiştik. Eğer bugün bu zamlara yüksek sesle hep birlikte karşı koymazsak daha büyük zamlarla karşı karşıya kalırız demiştik. Evet, bugün bunu yaşıyoruz. O gün karşı koymadığımız için bugün çok daha büyük zamlarla karşı karşıyayız ve artık geçinemeyecek haldeyi

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize il ve ilçe örgütleri bir araya gelerek Atatürk Meydanında zamları protesto etti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Bundan 20 ay önce de meydanlara çıkıp, gerçekleşen zamlar karşısında "bezduk, darlanduk" demiştik. O zaman başka bir şey daha demiştik. Eğer bugün bu zamlara yüksek sesle hep birlikte karşı koymazsak daha büyük zamlarla karşı karşıya kalırız demiştik. Evet, bugün bunu yaşıyoruz. O gün karşı koymadığımız için bugün çok daha büyük zamlarla karşı karşıyayız ve artık geçinemeyecek haldeyiz" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Sarayı kapatın emeklilere geçinebilecekleri maaşı verin, sarayı kapatın çocuklar ailelere yataklarına aç girmesinler, sarayı kapatın insanlar sokakta işsiz gezmesin. Sarayı kapatın gençler yurt bulsun, burs bulsun. Sarayı kapatın öğrencilere bedava yemek verin, sarayı kapatın zamlara son verin çünkü bezduk darlanduk" diye konuştu.

"ZAMLARA KARŞI KOYARSAK KİMSE İSTEDİĞİ ZAMANDA ZAM YAPAMAZ"

Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Bundan 20 ay önce de meydanlara çıkıp, gerçekleşen zamlar karşısında "bezduk, darlanduk" demiştik. O zaman başka bir şey daha demiştik. Eğer bugün bu zamlara yüksek sesle hep birlikte karşı koymazsak daha büyük zamlarla karşı karşıya kalırız demiştik. Evet, bugün bunu yaşıyoruz. O gün karşı koymadığımız için bugün çok daha büyük zamlarla karşı karşıyayız ve artık geçinemeyecek haldeyiz. Peki bunun nedeni sadece her koşulda desteklediğimiz siyasi iktidar mı? Değil arkadaşlar bunun bir büyük nedeni de tepki göstermemektir. Nazım'ın dediği gibi; kabahatin bir kısmı da bizlerin. Bizler ne zaman ki bu zamlara kötü yönetimlere karşı koyarsak o zaman kimse istediği zaman, istediği şekilde zam yapamaz. Zamlara karşı koyabilmenin tek yolu zamlara hayır demektir ve bunu da en kitlesel şekilde ve sürekli olarak yapmaktır.

"ARTIK BEZDUK, YANDUK, DARLANDUK"

3 Ocak 2022 yılında bu meydanlardan yapmış olduğumuz açıklamamızda; "zamların nedeni ne dolardır ne de dış güçlerdir, zamların nedeni kötü yönetimlerdir" demiştik. Şimdi, bugün zamların tek nedeninin kötü yönetimler olduğunu, zamların altında ezildikçe anlamaya başladık. Gene aynı tarihte yaptığımız açıklamada, "yapılan zamlar sonunda vatandaşlarımız ısınamaz, aydınlanamaz, karnını doyuramaz hale gelmiştir. Artık bezduk, yanduk, darlanduk sesleri yükselmektedir. Hükümet kendi yarattığı krizin faturasını halkımıza ödetmektedir" demiştik. Bugün de aynı şeyleri demekteyiz, tek bir farkla. Vatandaşlarımız çok daha büyük zamlarla karşılaşmış ve daha çok mağdur edilmiştir. Vatandaşlarımızın her gün yaşanan zamlar karşısında dayanacak gücü kalmamıştır. Vatandaşlarımız bezmuştur, darlanmuştur. Emeklilerimiz mağdur edilmiştir, emeklilerimize verilen sözler tutulmamıştır. Asgari ücrete, memur maaşlarına yapılan zamlar daha vatandaşın cebine yansımadan yüksek enflasyon ve ona bağlı olarak yüksek zamlar nedeniyle erimiş gitmiştir. Tüm kesimler mağdur edilmiştir, mağdur edilmeye de devam etmektedir.

"ÇAYKUR'DA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KADRO SORUNU DEVAM EDİYOR"

Kuru çaya 4 kere zam yapılmış olmasına rağmen yaş çay alım fiyatlarında düzenleme yapılmamıştır. Çay üreticisi bir kez daha yoksulluğa mahkum edilmiştir. 3 sezonun da sonlarına gelinmiş bulunmaktadır. Bu saatten sonra yapılacak olan 30 kuruş olan destekleme primlerini kilogram başına en az 1,5 TL’ye yükseltmek ve bunu 3. sezon sonunda 2024 yılına sarkmadan ödenmesi gerekmektedir. Çay üreticilerinin promosyon sorunu devam etmektedir. Çay üreticisi için hiçbir şey yapmayan hükümet en azından bu promosyon sorununu çözmeliydi. Yine de çözebilir. Çay üreticilerinin promosyon sorununu çözün. ÇAY-KUR'da çalışan mevsimlik işçilerimizin kadro sorunu devam etmektedir. Kamu kuruluşlarının çoğunda kadrolar verilirken Çaykur’da çalışan Mevsimlik işçilerin kadro sorununun devam etmesi kötü niyetten başka bir şey değildir. Mevsimlik işçilere verdiğiniz sözleri tutun ve kadro sorununu çözün. Emeklilerimizin maaşlarını yeniden güncelleyin ve emeklilerimizin mağduriyetini çözün. Sayıştay raporlarına göre 2023 yılında sarayın günlük harcamaları 15 milyon TL olmuş. Sarayın yıllık gideri ise 5 milyar 669 Milyon TL’ye ulaşmış. Eski rakama göre 6 katrilyona yakın.

"SARAYI KAPATIN ÇOCUKLAR AİLELERE YATAKLARINA AÇ GİRMESİNLER"

Vatandaş evine ekmek götüremiyor, çocuğunu okutamıyor, minibüse binemiyor ama saray itibarda tasarruf olmaz diye günde 15 milyon yani 15 trilyon harcıyor. Bir sene de önce söylemiştik. Sarayı kapatın, mevsimlik işçilere kadro verin. Sarayı kapatın çay müstahsillerinin yaş çay bedellerine zam yapın, sarayı kapatın çay destekleme primlerini en az kilogram başına 1,5 TL yapın. Sarayı kapatın emeklilere geçinebilecekleri maaşı verin, sarayı kapatın çocuklar ailelere yataklarına aç girmesinler, sarayı kapatın insanlar sokakta işsiz gezmesin. Sarayı kapatın gençler yurt bulsun, burs bulsun. Sarayı kapatın öğrencilere bedava yemek verin, sarayı kapatın zamlara son verin çünkü bezduk darlanduk."

Anka Haber Ajansı