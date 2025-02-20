Chp Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

Chp Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

(RİZE) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı. İlçenin Yeniyol köyü mevkisinde Tahsin Ocaklı'nın kullandığı otomobil ile Serdar K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada Tahsin Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve beraberindeki Muhammet M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ocaklı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anka Haber Ajansı

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