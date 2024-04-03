Chp, Sakarya’nın Serdivan İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

Chp, Sakarya’nın Serdivan İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

CHP, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin Sakarya’nın Serdivan ilçesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

CHP, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin Sakarya’nın Serdivan ilçesinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Serdivan ilçemizde sandıkların neredeyse yarıya yakınında usulsüzlükler tespit ettik. Halk iradesine ve seçim güvenliğine önem vermek istemeyen bazı zihniyetlerin ve tüm hukuksuz, usulsüz süreçlerin karşısındayız. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Serdivan’daki sürecin yakından takipçisiyiz.” ifadelerini kullandı.

Eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Sakarya Serdivan ilçemizdeki seçim sürecinde halk iradesine ve seçim güvenliğine dair ciddi endişelerimiz var. Sandıkların neredeyse yarıya yakınında usulsüzlükler tespit ettik. Hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayacağız, milletin iradesine sahip çıkacağız. İtirazlarımızı dile getiriyoruz. Serdivan seçimini sonuna kadar takip edeceğiz.” paylaşımında bulundu.

Anka Haber Ajansı

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