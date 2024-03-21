Chp Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öncü: "Samsun'u Beraber Değiştireceğiz, Dönüştüreceğiz"

Haber: GÜLARA SUBAŞI-MEHMET REBİİ ÖZDEMİR / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı Samsun Halk Buluşması’nda konuştu. kentin problemlerine karşı çözümleri bildiğini söyleyen Öncü, “Samsun'un işsizlik problemini biliyoruz. Genç işsizliğini biliyoruz. Samsun'un hayat pahalılığıyla mücadelesini biliyoruz. Samsun'u hep beraber değiştireceğiz, dönüştüreceğiz” dedi.

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı Samsun Halk Buluşması’nda konuştu. Samsunlu seçmene, “Samsun'u hep beraber değiştireceğiz, dönüştüreceğiz” diye seslenen Öncü şöyle konuştu:

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SİZ DEĞİL BİZ BAŞARACAĞIZ”

“Yıllardır Samsun'un dertleriyle dertlenen Samsun'un problemlerini ve en önemlisi bu problemlerin çözümünü bilen bir inşaat mühendisi olarak çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Samsun'un işsizlik problemini biliyoruz. Genç işsizliğini biliyoruz. Samsun'un hayat pahalılığıyla mücadelesini biliyoruz. Samsun'un ulaşım ve ulaştırma problemlerini biliyoruz. Samsun'un yılda bir kaç kez sel su baskınlarıyla anılan bir şehir olduğunu biliyoruz. Samsun'u doğa olaylarına karşı, deprem dirençli bir kent haline getirmekte kararlıyız. Samsunluya en hayati, en iyi insani ürün olan suyu, hayati bir ihtiyaç olan içme suyunu pahalı bir ticari ürün olarak pazarlayan Samsun Büyükşehir Belediye anlayışından kurtulmaya sadece ve sadece on gün kaldı. Hazır mıyız? ‘Kentsel dönüşüm’ dediler. Dönemin Bakanı bugünün İstanbul Büyükşehir Adayı Samsun'da kentsel dönüşümü 2023 yılında tamamlayacağız’ diyen sayın Kurum’a buradan sesleniyorum. Kentsel dönüşümü siz değil, biz başaracağız. Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirmeden, yerinde hak sahiplerinin hakkını koruyarak, mülkiyet hakkının kutsal olduğunu bilerek, Samsun'u hep beraber değiştireceğiz, dönüştüreceğiz."

"BİZ BU SEÇİMİ SAMSUN İTTİFAKIYLA KAZANACAĞIZ"

Mitingde konuşan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise “Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının manevi milli değerleriyle bilimin ve istişarenin imkanlarıyla birleştirerek Samsun'umuzu ve 17 ilçemizi yönetmeye hazırız yirmi beş yıl sonra rahmetli Muzaffer önderimizden sonra Samsun'a çağdaş altyapıyı kazandıran Samsun'un efsanesi Muzaffer Önder’den 25 yıl sonra halkçı belediyecilikle Samsun'u yönetecek Öncü başkanımızla, 17 ilçe belediye başkanımızla 31 Mart’ı sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz bu seçimi sağcısıyla, solcusuyla ama ille de Atatürk sevdalısıyla, Samsun sevdalısıyla, millet sevdalısıyla kazanacağız. Biz bu seçimi dayanışmayla, birleşe birleşe kazanacağız. Biz bu seçimi Samsun ittifakıyla kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.” dedi.

Anka Haber Ajansı