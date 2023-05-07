Chp Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Gülsan Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, taşınmak istenen Gülsan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Türkel, “Sizi bu dertten kurtaracak Millet İttifakı. Sizi Mustafa Demir’in tek adam kararlarından kurtarıp sizin haklarınızı savunacak, Millet İttifakı’dır. Eğer pazar günü Gülsan esnafı, Mustafa Demir’in partisi AKP’ye koşa koşa oyunu verirse de geçmiş olsun” dedi.

Fatih Türkel, dün Gülsan Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi. Sanayi esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Türkel, şunları söyledi:

“En son 2021 yılında ben ve arkadaşlarım, sizin yanınızda dikkat çekmek, Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dükkanlarınıza çökmek istediğini ve kamuoyuna duyurmak için yine buralardaydık. Geldik buralarda toplantılar yaptık, canlı yayınlar yaptık, basın açıklamaları yaptık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Sizlerin sıkıntınıza, derdinize, çilenize, üç 30 paraya esnafımızın dükkanlarına Büyükşehir Belediyesi’nin ve kamu gücünü kullanarak birilerinin çökmesine dikkat çekmek için buraya geldik.

“EKMEĞİN SAĞI, SOLU CHP’Sİ, MHP’Sİ, AKP’Sİ OLMAZ”

Sizler çağırdınız, biz geldik. Dernek başkanımız çağırdı bizi, biz geldik. Kıymetli dostlarım; Gülsan Sanayi esnafı, ekmeğine sahip çıkmak zorunda. Gülsan Sanayi esnafı, bir araya gelip, kol kola siyasetçilere demek zorundaki ‘Bizim ekmeğimizle oynamayın. Bizim aşımızla oynamayın. Samsun’un en değerli arazilerine, gelip burada üç 30 paraya çöküyorsunuz. Bizi Ankara yoluna atıyorsunuz, dağın başına. Burada üç kuruşa aldığınız arazileri, arazilerimizi, dükkanlarımızı, 20 misli parasına orada bize dükkan satıyorsunuz’. Bu, bir siyaset değil. Bu, bir ekmek meselesi. Biz, buraya suiistimal etmeye gelmedik. Biz, buraya şov yapmaya gelmedik. Biz, buraya binlerce Gülsan Sanayi esnafının hakkına sahip çıkmaya geldik. Önemli değil, gelenler hepinizden, Allah razı olsun. Deyin ki komşularınıza, ‘CHP İl Başkanı, milletvekili adaylarıyla birlikte geldi. Ayın 15’inde iktidar oluyorlar. Pazar günü akşam seçimi kazanacaklar, pazartesi günü iktidar oluyorlar. İktidar olduktan sonra Gülsan Sanayi esnafını üç 30 paraya Samsun Büyükşehir ezdirmeyecekler’ diye selamlarımızı söyleyin. Bizler, bu şehrin çocuklarıyız. Biz, bu tavanın balığız, bu şehrin evlatlarıyız. Ben de bu sanayide çıraklık yaptım. Aziz Atik’in burada servisi olduğu zaman, motor atölyesinde çıraklık yapmış bir evladınızım, kardeşinizim. Biz, bu şehrin çocuklarıyız. Ekmeğin sağı, solu CHP’si, MHP’si, AKP’si olmaz. Size hizmet eden kim? Sizin haklarınızı savunan kim? Burada dükkanlarınızla, ekmeğinizle oynayan kim? Bunlara Gülsan Sanayi esnafının bir bakması lazım, bir değerlendirmesi lazım. Son olarak şunu söyleyeyim; Allah’ın izniyle dedim ya biz, milletvekillerimizle birlikte Meclis’e gideceğiz, sizlerin temsilcisi olacağız. Ama son olarak şunu söylemeliyim ki sizi bu dertten kurtaracak Millet İttifakı. Sizi Mustafa Demir’in tek adam kararlarından kurtarıp sizin haklarınızı savunacak, Millet İttifakı’dır. Eğer pazar günü Gülsan esnafı, Mustafa Demir’in partisi AKP’ye koşa koşa oyunu verirse de geçmiş olsun.

“ÖZEL FORMAMIZI ÇIKARTTIK, AY YILDIZLI TÜRK BAYRAĞI FORMAMIZI GİYDİK”

Siyaset, takım tutmak değildir. Siyaset, din değildir. Hepimiz ayrı ayrı takımlar tutabiliriz, hepimiz ayrı ayrı formalar giyebiliriz. Kimimiz Trabzonspor’u, kimimiz Beşiktaş’ı, kimimiz başka bir takımı. Ama biz, Millet İttifakı bileşenleri olarak, bütün özel formalarımızı çıkardık, ay yıldızlı, Türk bayraklı formamızı giydik ve milletin, sizlerin hizmetkarı olmaya devam ettik. Yaralarınızı biliyoruz, sıkıntılarınızı biliyoruz. Birazdan kıymetli milletvekili adayımız Suat Yıldız, Nazan Güneysu, diğer arkadaşlarımız, Mehmet Özdağ gerekli açıklamaları yapacaklar. Ben, 3 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğim. Bundan sonra sıkıntılarınızı, darlarınızı, problemlerinizi savunmaya devam edeceğiz… Ben, bizden sonra Sayın Milletvekili Fuat Köktaş’ı da buraya bekliyorum. Seçimden sonra sanayi esnafına ne tür vaatlerde bulunuyor, sizin sıkıntılarınızı nasıl çözmüş, yerel seçimlerden sonra sanayi esnafının mağduriyetini nasıl giderecek, bunu da sizlere anlatmasını bekliyorum.”

Anka Haber Ajansı