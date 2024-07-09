Chp Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ: "Türkiye'de Değişmeyen Tek Şey Var 17 Bin Lira Olan Asgari Ücret"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Samsun esnafı, Samsun halkı toplam 24 bin 375 adet elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmiş. Tükettiği elektriği ödemeye takati kalmamış esnafımız, hem gecikme bedeli faizi ödemiş hem de kesme açma bedeliyle iki kez cezalandırılmıştır. 1 temmuz elektrik zamlarına ve enflasyona rağmen güncellenmeyen asgari ücret ile şu anda 10 bin lira düzeyindeki emekli maaşları göz önüne alındığında Samsun'daki derin yoksulluk ağının daha da büyüyeceğini ve borcundan kesm

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Samsun esnafı, Samsun halkı toplam 24 bin 375 adet elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmiş. Tükettiği elektriği ödemeye takati kalmamış esnafımız, hem gecikme bedeli faizi ödemiş hem de kesme açma bedeliyle iki kez cezalandırılmıştır. 1 temmuz elektrik zamlarına ve enflasyona rağmen güncellenmeyen asgari ücret ile şu anda 10 bin lira düzeyindeki emekli maaşları göz önüne alındığında Samsun'daki derin yoksulluk ağının daha da büyüyeceğini ve borcundan kesme ve elektrik tüketim desteği taleplerinin enerji yoksulluğunun artacağı ortadadır" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan elektriğe yapılan zamma tepki gösterdi. Özdağ, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde yaşanan sel felaketine de değinerek, belediye başkanlarını sorumlu tuttu.

Mehmet Özdağ, “Hafta sonu yaşanan aşırı yağışlardan su taşkınları yaşanan Terme, Çarşamba, Salıpazarı ilçemize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Samsun'da gerekli yatırımları yapmayarak kalıcı önlemler almayarak yılın bu dönemlerinde yaşanan bu doğa olayını afete çeviren ve halkımızın can ve mal güvenliğini içe sayan AK Parti hükümetleri ve AK Partili belediye başkanları bu felaketlerden birinci derecede sorumludur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerelde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

"Türkiye'de değişmeyen tek şey var 17 bin lira olan asgari ücret"

“Bugün sizleri elektrik zamları üzerine genel durum bilgilendirmesi yapmak ve Samsun'daki yansımalar açısından kısa bilgiler vermek için davet ettik" diyen Özdağ, şunları söyledi:

"AK Parti iktidarı yerel seçimlerde halkımızın sandıkta verdiği dersi almamış olmalı ki mayıstan itibaren doğal gaz, akaryakıt ve Temmuz ayından itibaren de elektrik zamlarıyla halkın, sanayicinin, esnaf ve çiftçinin sırtına ağır yükler bindirmeye devam ediyor. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Türkiye'de pek çok şey değişti ama değişmeyen tek şey var. 17 bin lira olan asgari ücret. Enerji zamlarının enflasyon hesabına katılmadığı TÜİK verilerine göre dahi asgari ücretin son altı aydaki alım gücü Haziran enflasyonun açıklanmasıyla gerçek anlamda on 13 bin 250 liraya geriledi. Halbuki öyleyken bir temmuzdan itibaren meskenlerde, sanayide, tarımsal üretimde, ticari faaliyetlerde kullanılan elektrik tarifleri zamlandı. Enerji piyasası düzenleme kurulumu tarafından yapılan açıklamada enerjik üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle perakende elektrik satış fiyatının mesken aboneleri için yüzde 38, tarımsal faaliyet aboneleri için yüzde 30, kamu ve özel hizmet sektörü abonelerinin düşük kademesi için yüzde 38, yüksek kademesi için yüzde 20 oranında arttırıldığı vurgulandı.

"Enerji yoksulluğunun artacağı ortadadır"

Bu zamlardan önce Samsun'da her ay ortalama 30 bin hanenin elektrik faturasını ödeyemediği ve sosyal yardımlardan faydalanarak elektrik tüketim desteği aldığı somut rakamlarla elimizde. Ocak- mayıs beş ay içerisinde Samsun'da 150 bin 860 adet fatura bu destek kapsamında toplam 44 milyon 600 lira bizim vergilerimizle oluşan kamu kaynaklarıyla ödenmiş durumda. Ocak- mayıs beş aylık zaman dilimi içerisinde Samsun esnafı, Samsun halkı toplam 24 bin 375 adet elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmiş. Tükettiği elektriği ödemeye takati kalmamış esnafımız, vatandaşımız nedenle hem gecikme bedeli faizi ödemiş hem de kesme açma bedeliyle iki kez cezalandırılmıştır. 1 temmuz elektrik zamlarına ve enflasyona rağmen güncellenmeyen asgari ücret ile şu anda 10 bin lira düzeyindeki emekli maaşları göz önüne alındığında Samsun'daki derin yoksulluk ağının daha da büyüyeceğini ve borcundan kesme ve elektrik tüketim desteği taleplerinin enerji yoksulluğunun artacağı ortadadır.''

Anka Haber Ajansı