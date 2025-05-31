Chp Samsun Milletvekili Murat Çan: "Bafra Çiftçisi İki Yıldır Çeltikte, Fındıkta Kan Ağlıyor"

Samsun'un Bafra ilçesinde ilçe başkanlığı tarafından ''Dayanışma Gecesi'' düzenlendi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Bir hekim olarak söyleyeyim; hiçbir kalp krizi 7 sene sürmez. Hiçbir sosyal kriz 7 sene sürmez. Hiçbir üretici krizi, çiftçi krizi 3-5 sene sürmez. Bafra çiftçisi iki yıldır çeltikte, fındıkta kan ağlıyor. Bu sabaha karşı tarlalarına, çeltik tarlalarına, tohumlarını eken vatandaşlar belki tam temizliklerini bile yapamadan buraya geldiler. Ama bir umudun bir ışığın peşinden geldiler" dedi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Bafra ilçesinde ilçe başkanlığı tarafından "'Dayanışma Gecesi'" düzenlendi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Bir hekim olarak söyleyeyim; hiçbir kalp krizi 7 sene sürmez. Hiçbir sosyal kriz 7 sene sürmez. Hiçbir üretici krizi, çiftçi krizi 3-5 sene sürmez. Bafra çiftçisi iki yıldır çeltikte, fındıkta kan ağlıyor. Bu sabaha karşı tarlalarına, çeltik tarlalarına, tohumlarını eken vatandaşlar belki tam temizliklerini bile yapamadan buraya geldiler. Ama bir umudun bir ışığın peşinden geldiler" dedi.

CHP’nin Bafra ilçe başkanlığının düzenlediği "'Dayanışma Gecesi'nde'" konuşan Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, şunları söyledi:

"Ülkemiz karanlık bir iktidarın elinde karanlık bir dönemden geçmektedir. Halkın seçme hakkı elinden alınmaya çalışılmaktadır. Ülke insanları ve siyasetçilerimiz siyasi haklarını kullanmaktan men edilmeye çalışılmaktadır. En değerli demokratik haklarımız, iktidar tarafından sürekli törpülenmeye çalışılmakta ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Maalesef perişan durumdayız. Çiftçimiz tarlasını ekememektedir, emeklilerimiz maaşlarıyla kirasını ödeyemez duruma gelmişlerdir. Öğrencilerimiz bırakın eğitim görmeyi, beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır. İşsizlik ve gelir adaletsizliğe hat safhadadır. Ülkemizde tüm ülke tüm halkımızı ilgilendiren bu sorunlar varken bir avuç azınlığın tek bir derdi var. Talan ve haram düzenini devam ettirebilmeleridir. Bugün ülkemizde bir avuç azınlığın talanla oluşturduğu bu düzeni devam ettirebilmeleri için tüm vatandaşlarımız hukuksuzluğa, adaletsizliğe, açlığa ve sefalete mahkûm edilmeye çalışılmaktadır. Yaşadığımız bu karanlık dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek umut ışığı var. İşte o umut Cumhuriyet Halk Partisidir.''

"Aksi takdirde bir eğlence birlikteliğinden öteye gitmeyecektir"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şunları söyledi:

"Bir hekim olarak söyleyeyim; hiçbir kalp krizi 7 sene sürmez. Hiçbir sosyal kriz 7 sene sürmez. Hiçbir üretici krizi, çiftçi krizi 3-5 sene sürmez. Bafra çiftçisi iki yıldır çeltikte, fındıkta kan ağlıyor. Bu sabaha karşı tarlalarına, çeltik tarlalarına, tohumlarını eken vatandaşlar belki tam temizliklerini bile yapamadan buraya geldiler. Ama bir umudun bir ışığın peşinden geldiler. Bu krizlerin bitmesi için hepimiz Saraçhane'de gösterilen direnişi Bafra'da da Samsun'da da gösterecek bir motivasyonu yaz dönemi boyunca Ekrem İmamoğlu Başkan esaretten kurtuluncaya kadar göstermeliyiz. Ayakta durmalıyız, sürekli hareket etmeliyiz, sürekli eylem içinde olmalıyız. Aksi takdirde buradaki birliktelik bir eğlence birlikteliğinden öteye gitmeyecektir. İl örgütümüzün bizlerin geçmiş dönem yöneticilerimizin, parti büyüklerimizin birliğiyle, bütünlüğüyle sadece bizler için değil çocuklarımız için bu kardeşimizi ayrı ayrı biz çocuklarımızın geleceği için ülkemizin ve cumhuriyetimizin devamı için bu çalışmaları çok daha kıymetli arttırmak zorundayız."

"Bu yaz bizim için tatil zamanı değildir"

Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Bu yaz bizim için tatil zamanı değildir. Bu yaz bizim için dinlenme zamanı değildir. Haziran ayı boyunca iki büyük sorumluluğumuz vardır. Bunlardan bir tanesi demokrasi ve adalet mücadelesini yükseltmektir. Hepinizin bildiği gibi İstanbul'un seçilmiş İBB başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçilme hakkının gasp edilmesi ve ona oy veren milyonların ve onu geleceğin cumhurbaşkanlığına taşıyacak bütün seçmenlerimizin seçme hakkı gasp edilmiştir. Ve bu gaspa karşı yürüttüğümüz imza kampanyamız Haziran ayı boyunca sizlerin emekleriyle yükselerek devam edecektir."

Konuşmalarından ardından yapılan açık arttırmada bir çiçek tablosu 10 bin liraya, Atatürk’ün ölümünden 2 gün sonra yayınlanan gazetenin nüshası 17 bin liraya, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kara kalem resmi 25 bin liraya satıldı.

Konuşmaların sonunda "Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne Türkiye ekonomisi" seminerini veren ekonomist Dr. Murat Kubilay’a plaket takdim edildi.

Anka Haber Ajansı