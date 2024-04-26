Chp Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Bakanlık Önünde Oturma Eylemi Başlattı

Chp Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Bakanlık Önünde Oturma Eylemi Başlattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlattı.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sabaha kadar oturma eylemi başlattı.

Mahmut Tanal eylemini X hesabından, "Şanlıurfa ve Mardin’de zulme dönüşen elektrik kesintilerine tepki göstermek, ‘uyuyan’ iktidar yetkililerini çözüm üretmeye çağırmak maksadıyla Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sabaha kadar oturma eylemine başladım. Şanlıurfa, Mardin halkı karanlıkta. Ne iş yaparsınız ey iktidardakiler" ifadeleriyle duyurdu.

Anka Haber Ajansı

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