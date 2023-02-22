Chp: Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz İle İlişiği Kesilmiştir
Eski Bakan Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. CHP’nin resmi Twitter hesabından, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir” açıklaması yapıldı.
Eski Bakan Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. CHP’nin resmi Twitter hesabından, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir” açıklaması yapıldı.
CHP’nin resmi Twitter hesabından, eski Bakan Yaşar Okuyan’ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Paylaşılan mesajda, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
Anka Haber Ajansı