Chp Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'in Ürkmez’deki Seçim Ofisine Coşkulu Açılış

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Ürkmez’deki seçim ofisini binlerce kişinin katılımıyla açtı. Başkan Yetişkin, “Seferihisar halkı tam 15 yıldır, aralıksız Cumhuriyet Halk Partisi diyor. 15 yıldır Atatürk’ün partisi diyor. Laiklik diyor, demokrasi diyor. Ama esas ne diyor biliyor musunuz? Hizmet diyor! Kapısını çaldığımızda bizi dinleyen, bizim dilimizden anlayan bir yönetim istiyoruz diyor ve istediğini de Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede buluyor” dedi.

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Ürkmez’deki seçim ofisini binlerce kişinin katılımıyla açtı. Başkan Yetişkin, “Seferihisar halkı tam 15 yıldır, aralıksız Cumhuriyet Halk Partisi diyor. 15 yıldır Atatürk’ün partisi diyor. Laiklik diyor, demokrasi diyor. Ama esas ne diyor biliyor musunuz? Hizmet diyor! Kapısını çaldığımızda bizi dinleyen, bizim dilimizden anlayan bir yönetim istiyoruz diyor ve istediğini de Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede buluyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin, Seferihisar merkezin ardından ikinci seçim ofisini Ürkmez’de coşkulu bir kalabalıkla açtı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Volkan Gürboğa ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar’ın yanı sıra binlerce kişinin katıldığı açılışta, belediye meclis üyesi adayları da tek tek sahneye davet ederek tanıtıldı.

Açılışta Yetişkin, davul-zurna ve meşalelerle karşılandı. Başkan Yetişkin, “Biz seçim ofisi açacaktık, sizler mitinge dönüştürdünüz” diyerek vatandaşlara teşekkür etti.

Yetişkin, “Seferihisar halkı tam 15 yıldır, aralıksız Cumhuriyet Halk Partisi diyor. 15 yıldır Atatürk’ün partisi diyor. Laiklik diyor, demokrasi diyor. Ama esas ne diyor biliyor musunuz? Hizmet diyor! Kapısını çaldığımızda bizi dinleyen, bizim dilimizden anlayan bir yönetim istiyoruz diyor ve istediğini de Cumhuriyet Halk Partili bir belediyede buluyor” diye konuştu.

HİZMETLERİNİ ANLATTI

5 yıl boyunca Ürkmez’e yaptığı hizmetleri anlatan Yetişkin, “Bunu en iyi Ürkmez halkı bilir. Yıllarca herkes 30 kilometre ötede belediye mi olur dedi. Doğru olmaz dedik. Belediyeyi ayağınıza getirdik! Neredeyse her hafta burada Ürkmezli hemşerilerimle buluştum, sorunlarını dinledim, derman olmaya çalıştım. 5 yıl boyunca Ürkmezli istedi biz yaptık. Belediye Hizmet Binası, Halk Market, Evde Sosyal Destek gibi bir çok faaliyetimizi Ürkmezliler ile buluşturduk. 2019’dan beri tam 30 bin metrekarelik yol yenileme çalışması yaptık” diye konuştu.

“DÜĞÜN SALONU YAPIMINA BAŞLADIK”

Yetişkin, konuşmasını, “Buradan bir de müjde vermek istiyorum. Ürkmez Açık ve Kapalı Düğün Salonu’nun yapımına başladık. Bu yaz itibari ile kullanıma açıyoruz. Ürkmezli çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz 5 yıl daha Ürkmez için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Ürkmez diyeceğiz” diyerek noktaladı.

Anka Haber Ajansı