Chp Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz: "Vatandaşın Kirasını Dahi Ödeyecek Durumu Yok"

Seçim çalışmalarına devam eden CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, esnaf ziyaretlerinde halkın hükümete tepkisi ile karşılaştıklarını belirterek, ''Beklentileri tamamen ekonomik şartların düzelmesi. Ev alamıyorlar, kiralık ev bulamıyorlar. Kiralarını ödeyecek paraları dahi yok. Gelir grupları çok alt gruplara inmiş durumda. Dolayısıyla seçmen 31 Mart’ta sandığa çok istekli olarak gidecek. Siyasal iktidara da gerekli mesajı verecek" dedi.

MUSTAFA USTA

Seçim çalışmalarınadevam eden CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, esnaf ziyaretlerinde halkın hükümete tepkisi ile karşılaştıklarını belirterek, "Beklentileri tamamen ekonomik şartların düzelmesi. Ev alamıyorlar, kiralık ev bulamıyorlar. Kiralarını ödeyecek paraları dahi yok. Gelir grupları çok alt gruplara inmiş durumda. Dolayısıyla seçmen 31 Mart’ta sandığa çok istekli olarak gidecek. Siyasal iktidara da gerekli mesajı verecek" dedi.

CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, seçim çalışmalarına devam ediyor. Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Kapı kapı dolaşıyoruz. Yerel seçimler artık bir genel seçim havasına bürünmüş durumda. Siyasal iktidarın ekonomik politikaları, hesapları, emeklileri, memurları, işçileri perişan etmiş durumda. Halkın siyasal iktidara tepkileriyle karşılaşıyoruz. Beklentileri tamamen ekonomik şartların düzelmesi. Ev alamıyorlar, kiralık ev bulamıyorlar. Kiralarını ödeyecek paraları dahi yok. Gelir grupları çok alt gruplara inmiş durumda. Dolayısıyla seçmen 31 Mart’ta sandığa çok istekli olarak gidecek. Siyasal iktidara da gerekli mesajı verecek. Biz bunu yaptığımız temaslarda görüyoruz. Artık genel iktidarın sorgulanmasına dönmüş durumda. İnsanlar çok mağdurlar. Yoksulluk sınırının altında gelirlerle yaşamak zorunda kalıyorlar."

"ÜLKEDE CİDDİ DERECEDE EKONOMİK YIKILMA VAR"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise şunları söyledi:

"Biz Sinop olarak bu kenti birlikte yönetmeye hazırız. Hangi partiden olursa olsun dostlarımızı, hemşehrilerimizi bu zamana kadar ayırt etmedik bundan sonra da ayırt etmeyeceğiz. Buyursunlar gelsinler Metin beyle, bizlerle beraber kenti beraber yönetelim. Metin beyin çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Kendisi uzun zamandır sahada. Sahadaki sevgi selini de gördük, çok mutlu oluyoruz. İnşallah kazasız belasız bir seçim geçireceğiz. Kimseyi kötülemek ya da karalamak gibi bir derdimiz yok. Bu seçimi Metin beyle alacağımızı canı gönülden inanıyorum ve Sinop çok daha güzel bir şekilde yönetilecek. Kentimiz adına güzel şeyler yapılacak. Metin beyin projelerine de bir bakın derim. Şu anda Türkiye’de emeklilerin halini görüyoruz. Dün akşam üniversite öğrencilerimiz geldi onlarla oturduk, onların halini gördük. Ülkede ciddi derecede ekonomik yıkılma var. Bunun sonucunda biz ilk başta yerelde sonra genelde Türkiye’nin değişimini sağlayacağız. Ona da emin olun."

Anka Haber Ajansı