Chp Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat'ta Trafik Kazası Geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, seçim bölgesi Sivas’a giderken Yozgat’ta trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karasu ve şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, seçim bölgesi Sivas’a giderken Yozgat’ta trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Karasu ve şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan seçim bölgesi Sivas’a giden Ulaş Karasu’nun içinde bulunduğu 34 CUK 178 plakalı araç, dün akşam saatlerinde Yozgat’ın Akdağmadeni içesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Cengiz Kınaş’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje devrildi. Kazada, Ulaş Karasu ve şoförü Cengiz Kınaş yaralandı. Karasu ve Kınaş, Yozgat Şehir Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, kaza haberini alır almaz Yozgat Şehir Hastanesi’ne giderek Karasu ile yakından ilgilendi ve Karasu’ya gece boyunca refakat etti. Karasu, "Yağış vardı, o sırada şoför arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir kaza geçirdik. İyiyim, bir sıkıntı yok. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karasu ve şoförünün tedbir amaçlı hastanede tutuldukları, son kontrolleri yapıldıktan sonra bugün taburcu edilecekleri bildirildi.

Anka Haber Ajansı