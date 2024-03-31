Chp Soma Belediye Başkan Adayı Sercan Okur, Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Seçimi Kazandı

Manisa'nın Soma ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Sercan Okur seçimi kazandı. Okur, "Allah bize bu mutluluğu gösterdi ya artık ölsem de gam yemem. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana oy veren, vermeyen bütün Somalılar ben herkesin başkanı olarak yola çıktım, bunu da başardığımı düşünüyorum" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Sercan Okur seçimi kazandı. Okur, "Allah bize bu mutluluğu gösterdi ya artık ölsem de gam yemem. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana oy veren, vermeyen bütün Somalılar ben herkesin başkanı olarak yola çıktım, bunu da başardığımı düşünüyorum" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Sercan Okur seçimi kazandı. Cengiz Topel meydanından Atatürk Caddesinde kadar yüzlece vatandaş bir araya gelerek seçim sonuçlarını kutladı. Okur'a CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da eşlik etti. Bakırlıoğlu, "Belediye başkanımız bu bölgenin en başarılı belediye başkanlarından biri olacak. O kadar çok belediye başkanımız olacak ki göreceksiniz. Akhisar'da tarihi bir fark gelecek. Turgutlu, Saruhanlı, Yunus Emre'de tarihi bir gece yaşayacağız" dedi.

Sercan Okur ise şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşlarım, hemşehrilerim, komşularım... Allah bize bu mutluluğu gösterdi ya artık ölsem de gam yemem. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana oy veren, vermeyen bütün Somalılar ben herkesin başkanı olarak yola çıktım, bunu da başardığımı düşünüyorum. Ben çok zor bir yola çıktım. Bundan 10 yıl önceydi... 10 yıl önce daha güzel bir Soma'da yaşamak için bir karar verdim ve yola çıktım. Bu yola çıktığımda yeri geldi insanlar yaz tatillerinde, hafta sonları yazlık alanlarda vakit geçirirken ben eşimi, oğlumu evde bıraktım çalışmaya gittim."

Anka Haber Ajansı