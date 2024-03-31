Chp Soma Belediye Başkanı Adayı Sercan Okur Oyunu Kullandı: "Kazanan Soma Olsun"

Cumhuriyet Halk Partisi Soma Belediye Başkan Adayı Sercan Okur ve eşi Özlem Okur, Necip Fazıl Kısakürek ortaokulunda oyunu kullandı. Okur, "Seviyeli bir seçim dönemi oldu. Herkes projelerini anlattı. Bugün takdir seçmenin. Ben özel bir teşekkürü de sandık kurulu üyeleri için yapıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Soma Belediye Başkan adayı Sercan Okur ve eşi Özlem Okur, Necip Fazıl Kısakürek ortaokulunda oyunu kullandı. Okur, "Seviyeli bir seçim dönemi oldu. Herkes projelerini anlattı. Bugün takdir seçmenin. Ben özel bir teşekkürü de sandık kurulu üyeleri için yapıyorum" dedi.

Oyunu kullanan Sercan Okur, şunları söyledi:

"28 Kasımda aday adaylığımı açıklayarak yaklaşık 4 aydır sahalarda çalmadık kapı dokunmadık hemşehrimi bırakmadım. Benim için güzel bir seçim dönemi geçti. Soma içinde böyle olduğunu düşünüyorum. Adaylar birbirine karşı oldukça saygılıydı. Seviyeli bir seçim dönemi oldu. Herkes projelerini anlattı. Bugün takdir seçmenin. Ben özel bir teşekkürü de sandık kurulu üyeleri için yapıyorum. Bence seçimin en zor görevini sandık kurulu görevleri yerine getiriyor. Onların yaptığı gerçekten büyük bir fedakarlık. Sandıkta yapılan görevlerdeki arkadaşların sayesinde Bizim de içimiz rahat. Bugün olduğu gibi Soma'da geçmiş dönemde de seçimlerde sıkıntı yaşanmadı. Bugün de yaşanacağına inanıyorum. Bu süreci kazasız belasız tamamlayacağız. Kazanan Soma olsun. Kazanan Manisa olsun. Kazanan ülkemiz olsun. Tüm Somalı hemşerilerime ve herkese teşekkür ederim."

Anka Haber Ajansı