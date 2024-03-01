Chp Sözcüsü Deniz Yücel: “Akp, Tarikatları Savunma Telaşına Düşmüştür”

Chp Sözcüsü Deniz Yücel: “Akp, Tarikatları Savunma Telaşına Düşmüştür”

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Yapay zekâ teknolojilerinin konuşulduğu bir programda, yapay zekâ ve Millî Eğitim Bakanlığının uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirmiş, aklın, bilimin ve teknolojinin önemini ortaya koymuştur. Sayın Eskinazi'nin sözlerini başka mecralara çekmeye çalışan, AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın Jak Eskinazi‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür. ENSAR ve TÜGVA ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan zihniyet

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Yapay zekâ teknolojilerinin konuşulduğu bir programda, yapay zekâ ve Millî Eğitim Bakanlığının uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirmiş, aklın, bilimin ve teknolojinin önemini ortaya koymuştur. Sayın Eskinazi'nin sözlerini başka mecralara çekmeye çalışan, AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın Jak Eskinazi‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür. ENSAR ve TÜGVA ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan zihniyet, ne yazık ki değerli bir iş insanına hakaret ederek, çağdaşlığın ve demokrasinin simgesi olan İzmir gibi bir kentte yer edineceklerini sanıyor" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi’nin, yapay zekâ teknolojilerinin konuşulduğu Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda, yapay zekâ ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaları hakkında dile getirdiği görüşlerine eleştirilerde bulunan AKP’li İnan’a CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medyadan tepki gösterdi. Yücel, şunları söyledi:

“TARİKATLARI SAVUNMA TELAŞINA DÜŞMÜŞTÜR”

“Jak Eskinazi, gerçek bir İzmir sevdalısıdır, İzmir'in bir değeridir. Yıllardır gerek üreterek ve istihdam yaratarak, gerek ihracat yaparak, gerek de sivil toplum ve odalarda çalışma yaparak İzmir’e değer katmış saygın bir iş insanıdır. Yapay zekâ teknolojilerinin konuşulduğu bir programda, yapay zekâ ve Millî Eğitim Bakanlığının uygulamaları hakkında görüşlerini dile getirmiş, aklın, bilimin ve teknolojinin önemini ortaya koymuştur. Sayın Eskinazi'nin sözlerini başka mecralara çekmeye çalışan, AKP’nin kirli zihniyeti bir taraftan kin ve nefret diliyle Sayın Jak Eskinazi‘yi hedef gösterirken diğer yandan tarikatları savunma telaşına düşmüştür. ENSAR ve TÜGVA ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan zihniyet, ne yazık ki değerli bir iş insanına hakaret ederek, çağdaşlığın ve demokrasinin simgesi olan İzmir gibi bir kentte yer edineceklerini sanıyor... İzmir, AKP gerçeğini yıllardır görüyor, 22 yıldır bu çirkin zihniyete geçit vermiyor. Çağdaşlığa, akla, bilime, demokrasiye ve Mustafa Kemal Atatürk’e sevdalı İzmirliler 31 Mart'ta bu zihniyete bir kez daha dersini verecektir”

Anka Haber Ajansı

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